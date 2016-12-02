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'dan vatandaşa çağrısı

Cumhurbaşkanı Ankara'da yaptığı konuşmada vatandaşa çok önemli çağrıda bulundu. Erdoğan, "Yastığının altında olanlar gelsin parasını altına dönüştürsün, gelsin parasını TL'ye dönüştürsün. Türk lirası, altın değer kazansın. Hiç endişe etmeyin, bu oyunu kısa zamanda bozarız. " dedi.

Erdoğandan vatandaşa döviz çağrısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip , Esenboğa yolunda 5 bin kişiye istihdam sağlayacak otomobil galerilerinin bulunduğu OTONOMİ'nin açılışında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yastığının altında olanlar gelsin parasını altına dönüştürsün, gelsin parasını TL'ye dönüştürsün. Türk lirası, altın değer kazansın." dedi.

"BU OYUNU KISA ZAMANDA BOZARIZ"
Konuşmasında döviz kurlarındaki dalgalanmaya da değinen Erdoğan, "Hiç endişe etmeyin, bu oyunu kısa zamanda bozarız. Bundan önce de bunu yaptılar, 2007-2008'de de yaptılar. O zaman ne dedim, 'teğet geçecek.' Aynı şeyi yine söylüyorum, teğet geçecek." ifadelerini kullandı.

"FAİZİ DÜŞÜRMEKTEN BAŞKA ÇARE YOK"
'Faizi düşürmekten başka çare yok' diyen Erdoğan, "Biz dünyaya bakalım. Amerika'da, Japonya'da, Avrupa'da faiz yüksek mi? Peki ya onlarda bu kadar düşük de biz niye 14, 15, 16'larda dolaşıyoruz. Biz düşük faizle yatırımcının önünü açacağız. Yüksek faiz finans sektörünü ihya eder. Bunu aynı zamanda kamu bankaları için de söylüyorum." diye konuştu.
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  • 02 Aralık 2016, Cuma 12:43
YORUMLAR 5 yorum yapıldı

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yşlmvi yşlmvi

reis bu millet senin yanın da emrin başımız üstünde herkes gereğini yapacaktır

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evet4
hayır2
cevapla 02.12.2016 13:51
ihsan ihsan

allahını vatanını seven elindeki dövizi bozdursun

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evet3
hayır1
cevapla 02.12.2016 13:48
delidumrul delidumrul

Bende de olsa bozdururdum ama Türk Lirası dahi yok ay başını zor getiriyoruz bu günümüze şükürler olsun Allah'a olmayanlar ne yapsın, Türkün Türk'ten başka dostu yoktur elin gavurunun parasını alarak şahlandırmayın soysuzları TL bazında alış veriş yapın

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evet3
hayır0
cevapla 02.12.2016 13:41
Ertuğrul Ertuğrul

Ben çoktan bozdurdum. Hala dolar Türk parası karşısında yüksek, bu kez de burdan geldiler. Osmanlı tokadını yemeden gitmeyecekler. REİS sen çok yaşa. Sayende gevuru bayağı bir tokatlıyoruz.

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evet9
hayır3
cevapla 02.12.2016 13:22
misafir misafir

hemen bozduracağım, Bu mubarek günde duamdır: Rabbim seni başımızdan eksik etmesin. Amin.

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evet9
hayır2
cevapla 02.12.2016 12:45
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