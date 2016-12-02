Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Esenboğa yolunda 5 bin kişiye istihdam sağlayacak otomobil galerilerinin bulunduğu OTONOMİ'nin açılışında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yastığının altında döviz olanlar gelsin parasını altına dönüştürsün, gelsin parasını TL'ye dönüştürsün. Türk lirası, altın değer kazansın." dedi.

"BU OYUNU KISA ZAMANDA BOZARIZ"

Konuşmasında döviz kurlarındaki dalgalanmaya da değinen Erdoğan, "Hiç endişe etmeyin, bu oyunu kısa zamanda bozarız. Bundan önce de bunu yaptılar, 2007-2008'de de yaptılar. O zaman ne dedim, 'teğet geçecek.' Aynı şeyi yine söylüyorum, teğet geçecek." ifadelerini kullandı.

"FAİZİ DÜŞÜRMEKTEN BAŞKA ÇARE YOK"

'Faizi düşürmekten başka çare yok' diyen Erdoğan, "Biz dünyaya bakalım. Amerika'da, Japonya'da, Avrupa'da faiz yüksek mi? Peki ya onlarda bu kadar düşük de biz niye 14, 15, 16'larda dolaşıyoruz. Biz düşük faizle yatırımcının önünü açacağız. Yüksek faiz finans sektörünü ihya eder. Bunu aynı zamanda kamu bankaları için de söylüyorum." diye konuştu.