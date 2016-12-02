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Emniyet'te 15 Temmuz taltifi

15 Temmuz'daki hain darbe teşebbüsünün başarısız olmasında önemli etkileri olan personeli taltif ediliyor.

Emniyette 15 Temmuz taltifi

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarının 15 Temmuz'daki darbe teşebbüsünün önlenmesinde üstün gayret gösteren emniyet teşkilatı personeli taltif ediliyor.

AA muhabirinin emniyet yetkililerinden aldığı bilgiye göre, Fetullahçı Terör Örgütü mensuplarının 15 Temmuz'daki darbe teşebbüsünün başarısız olmasında önemli etkileri olan personeli, gösterdikleri üstün gayret ve başarı dolayısıyla ödüllendiriliyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü, 81 ilin emniyet müdürlüklerine talimat gönderdi.

Talimat doğrultusunda emniyet mensuplarına, görev yaptıkları şube, rütbe ve 15 Temmuz gecesi ve sonrasında gösterdikleri gayretler dikkate alınarak, 2 bin ila 7 bin lira arasında değişen taltif ücreti verilecek.

Ödüller, personelin hesaplarına yatırılmaya başlandı.
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  • 02 Aralık 2016, Cuma 19:40
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