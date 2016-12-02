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toplandı

Başbakan başkanlığında toplanan 'nda ekonomideki son gelişmeler ele alınacak.

Kritik EKK toplantısı başladı

(EKK) Başbakan başkanlığında toplandı.

Çankaya Köşkü'nde saat 18.15'de başlayan toplantıda, döviz kurlarındaki dalgalanma ve ekonomideki son gelişmeler ele alınacak.

Toplantıya, Başbakan Yardımcıları Nurettin Canikli, Mehmet Şimşek, Veysi Kaynak, AB Bakanı Ömer Çelik, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Maliye Bakanı Naci Ağbal, Başbakanlık Müsteşarı Fuat Oktay, Hazine Müsteşarı Osman Çelik, Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben ve SPK Başkanı Vahdettin Ertaş da
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  • 02 Aralık 2016, Cuma 19:45
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