Eğitim sorun olmamalı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Hanım, Konya'da Meclis-i Nîsa'da (Kandınlar Meclisi) konuştu. Kız çocukların okumasının sorun olmaktan çıkması gerektiğini özellikle vurgulayan Emine Erdoğan, "İlk emri 'oku' olan bir kitabın öncülüğünde kız çocuklarının eğitimi bir sorun olmamalı" dedi.