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Eğitim sorun olmamalı

Eğitim sorun olmamalı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Hanım, Konya'da Meclis-i Nîsa'da (Kandınlar Meclisi) konuştu. Kız çocukların okumasının sorun olmaktan çıkması gerektiğini özellikle vurgulayan Emine Erdoğan, "İlk emri 'oku' olan bir kitabın öncülüğünde kız çocuklarının eğitimi bir sorun olmamalı" dedi.
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  • 02 Aralık 2016, Cuma
  • Gazete
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