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Doğan’ın adamına

soruşturması kapsamında ’in Ankara Temsilcisi na alındı. Doğan Holding, gözaltı kararı hakkında yeterli bilgiye sahip olmadıklarını açıkladı

Doğan’ın adamına gözaltı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca yürütülen / soruşturması çerçevesinde, "terör örgütünün medya unsuru olarak faaliyet yürüttüğü ve bu şekilde FETÖ/PDY üyesi olduğu" iddiasıyla Muratoğlu hakkında kararı çıkartıldı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara Temsilcisi 'nu Ankara Etimesgut'ta gözaltına aldı. Evinde arama yapılan Muratoğlu'nun İstanbul'a getirileceği öğrenildi. Muratoğlu'nun geçmişte Fetullah Gülen'le beraber çekilmiş fotoğrafı ortaya çıkmış ve kendisinin Doğan Holding içinde örgüte hizmet eden kişi olduğu iddia edilmişti.

DETAY BİLMİYORUZ
Bu arada Doğan Grubu'ndan yapılan açıklamada; "28 yıldır grubumuz bünyesinde çeşitli görevlerde bulunan arkadaşımız Barbaros Muratoğlu hakkında bir soruşturmanın başlatıldığını öğrendik. Soruşturmanın detayları hakkında şu anda yeterli bilgiye sahip değiliz" denildi.
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  • 02 Aralık 2016, Cuma
  • Gazete
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