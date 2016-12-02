Doğan’ın adamına gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması çerçevesinde, "terör örgütünün medyaunsuru olarak faaliyetyürüttüğü ve bu şekildeFETÖ/PDY üyesi olduğu" iddiasıyla Muratoğlu hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Doğan Holding Ankara Temsilcisi Barbaros Muratoğlu'nu Ankara Etimesgut'ta gözaltına aldı. Evinde arama yapılan Muratoğlu'nun İstanbul'a getirileceği öğrenildi. Muratoğlu'nun geçmişte Fetullah Gülen'le beraberçekilmiş fotoğrafı ortaya çıkmış ve kendisinin Doğan Holding içinde örgüte hizmet eden kişi olduğu iddia edilmişti.
DETAY BİLMİYORUZ
Bu arada Doğan Grubu'ndan yapılan açıklamada; "28 yıldır grubumuz bünyesinde çeşitli görevlerde bulunan arkadaşımız Barbaros Muratoğlu hakkında bir soruşturmanın başlatıldığını öğrendik. Soruşturmanın detayları hakkında şu anda yeterli bilgiye sahip değiliz" denildi.
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