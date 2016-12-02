Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan Milli Savunma Bakanı Panos Kammenos'un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine ilişkin, "Milli Savunma Bakanı Kammenos'u bir kez daha, devlet sorumluluğuna ve ciddiyetine uygun hareket ederek, bundan böyle benzer açıklamalar ve eylemlerden imtina etmeye davet ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bakanlık'tan yapılan yazılı açıklamada, "Gelişmeleri sağduyulu bir bakış açısıyla değerlendirme ve ifade etme kapasitesinden yoksun olduğunu bildiğimiz Yunanistan Milli Savunma Bakanı'nın 1 Aralık günü sarfettiği Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik ifadelerini kendisine aynen iade ediyoruz." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kıbrıs Adası'nda terör ve tedhiş eylemlerinde bulunmuş olan EOKA örgütü irtibatlı kuruluşları geçtiğimiz günlerde ödüllendirecek kadar izan kaybına uğrayan Milli Savunma Bakanı'nın tutumu iki ülke arasında geliştirmeye çalıştığımız iş birliği çabalarına zarar vermektedir. Milli Savunma Bakanı Kammenos'u bir kez daha, devlet sorumluluğuna ve ciddiyetine uygun hareket ederek, bundan böyle benzer açıklamalar ve eylemlerden imtina etmeye davet ediyoruz."

Yunanistan Milli Savunma Bakanı Panos Kammenos, dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik, "Erdoğan Lozan'ı istemiyorsa, Sevr'i verelim." şeklinde açıklamalarda bulunmuştu.