Darbeciler kendilerini getiren helikoptere ateş açmış!

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığının, 2 polisin şehit edildiği Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikast girişimine ilişkin 44'ü tutuklu 47 sanık hakkında hazırladığı, Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen 211 sayfalık iddianame, saldırıya ilişkin ilginç detaylara yer verildi.

İzmir Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü Kimlik Tespit Büro Amirliği ve İzmir Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü tarafından olay yeri ile çevresi, darbeci askerlerin kullandığı helikopter, silah ve mühimmatlar, zanlıların sigara izmariti ve su şişelerinden elde edilen parmak izi, kan, tükürük gibi biyolojik materyaller, suikast girişimini bu kişilerin yaptığını ortaya koydu.

KENDİLERİNİ SUİKASTE GÖTÜREN HELİKOPTERE ATEŞ ETMİŞLER

Çiğli 2. Ana Jet Üssünden içerisinde SAT, Özel Kuvvetler ve MAK timlerinin bulunduğu 3 helikoptere ilişkin detaylı bilgilerin yer aldığı iddianamede, zanlıların kendilerini suikaste taşıyan helikoptere ateş ettikleri ortaya konuldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikast girişiminde başarısız olan askerlerin, kendilerini bu eyleme götüren helikopterleri beklemeye başladıkları, Dalaman Deniz Hava Üs Komutanlığından yakıt ikmali yaptıktan sonra kendilerini almak u?zere yeniden Marmaris ilçesine dönen Skorsky tipi helikopteri gören askerlerin kumsala çıkarak yerlerini bildirmek üzere flaşör yaktıkları, şüpheli Şükrü Seymen'in helikopterdekiler ile telefonla irtibat kurduğu belirlendi.

Cumhurbaşkanlığı korumaları ve güvenlik güçlerinin helikoptere ateş etmesi sonucunda darbeci askerler ile helikopterdekilerin de kendilerine karşı koymaya çalışan polislere ateş ettikleri, bu sırada helikopterde bulunan makineli tüfeği kullanan Haldun Gülmez'in yaralandığı, bunun üzerine helikopterin kendisini bekleyen darbeci askerleri almadan bölgeden uzaklaştığı, Şükrü Seymen'in de helikoptere ateş etmeye başladığı tespit edildi.

Helikopterin 2. pilotu Davut Uçum'un ifadelerine de yansıyan olayda, Seymen ile timdekilerin, alana inemeyeceklerini anlayınca kendilerine ateş ettiği, helikopterde hasar oluştuğu ifade edildi.

ÖNÜNE HELİKOPTERDEN MERMİ KASASI DÜŞMÜŞ

İddianamede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişimine katılan helikopterlerden birinden Marmaris ilçe merkezine içerisinde mühimmat dolu bir sandığın düştüğüne ilişkin bilgiler de yer aldı.

Marmaris ilçesinde ikamet eden ve tur teknesi işletmecisi olan Sinan Aslan'ın tanık olarak ifadesinin geçtiği iddianamede, Aslan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın medya kanalıyla yaptığı çağrısının ardından sokağa çıkarak Marmaris ilçe merkezinde aracıyla dolaştığı sırada eyleme katılan ve ışıkları kapalı durumda olan askeri helikopterlerden birinden aracın ilerisine sandık düştüğü, parçalanan sandıktan etrafa mermilerin saçıldığı, bunları toplayıp yol kenarına koyarak kolluk kuvvetlerine teslim ettiğine ilişkin tutanağa yer verildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başyaverliğini yapan ve TSK'dan ihraç edilen tutuklu Albay Ali Yazıcı'nın da suikast eylemine katılan darbecilerle irtibatlı olduğu, olay günü çiğli 2. Ana Jet Üs Komutanlığına giden Yazıcı'nın buradan Cumhurbaşkanının yerinin tespiti için çalıştığı ve suikast eylemine iştirak ettiği bilgisine de iddianamede yer verildi.

Şüpheli Yazıcı'nın 16 Temmuz 00.05'de 06 FY 8355 plakalı Otomobil ile Çiğli 2. Ana Jet Üssüne gelerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Marmaris'te nerede kaldığını öğrenmeye çalıştığı ve Grand Yazıcı Turban Otel'de kaldığını öğrendiği bilgisine yer verilen iddianamede, Yazıcı'nın bu bilgiyi suikast girişimini yöneten general Gökhan Şahin Sönmezateş ile paylaştığının değerlendirildiği, daha önce Okluk Körfezi'nde bulunan Cumhurbaşkanlığına ait tesisle ilgili planlama yapan darbecilerin, bu bilgi üzerine otele operasyon düzenledikleri ifade edildi.