Cumhurbaşkanı Erdoğan: Millet istiyorsa olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Esenboğa Külliyesi Açılış Töreni'nde konuştu. Konuşma esnasında dinleyenlerin "Başkan Erdoğan" tezahüratları üzerine Erdoğan, "Hayırlısıyla milletin iradesi ne istiyorsa o olacaktır diye düşünüyorum" dedi.



Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:



"Başından beri projeyle yakından ilgilendim. Proje iyisiyle-kötüsüyle fakire aittir. Onu bilmenizi istiyorum. Ankara'da 5'inci devlet üniversitesi olan Yıldırım Beyazıt Üniversitesini biz 44 yıl aradan sonra kurduk. Üniversitelerin kendi sınırlarına hapsolması düşünülemez. Üniversitelerimizin dışarı açılmalarına diğer yüksek öğretim kurumları ile işbirliğine gitmelerine çok önem veriyorum.



Üniversitelerimiz yeni açılımlara gidiyor. Ortadoğu, Balkanlar, Türki Cumhuriyetler, Afrika gibi kardeş coğrafyalarla ortak proje geliştiriyor.



"MİLLET İSTİYORSA OLACAK"

"Başkan Erdoğan" tezahüratları sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hayırlısıyla milletin iradesi ne istiyorsa o olacaktır diye düşünüyorum" dedi.

Ankara Savaşı'nın ve sonuçları itibarıyla günümüze ayna tuttuğuna inanıyorum. Bugün de İslam alemi ile Türk dünyası büyük bir fetret dönemi yaşıyor.



Müslümanların güçsüz ve bitap kalmasını isteyen çevrelere gün doğuyor. Müslümanların petrolünü, alın terini sömürenler bu tablonun devamını istiyor. Müslümanlar kendi kapı komşularına adeta düşman nazarı ile bakıyor.



Yıllardır Arapların bizi kandırdığı söylendi. Yine yıllarca Araplara 'Osmanlı sizi sömürdü' dendi.



Tüm farklılıklarına rağmen her yıl Arafat'ta vakfeye duran, aynı yöne yönelen insanlar Şii-Sünni diye birbirine kırdırılıyor. Biz, İslam çatısı altında toplandık. Bizim için olmazsa olmaz sadece din-i mübin-i İslam'dır.



DEAŞ, Boko Haram, Eşşebap gibi İslam dışı örgütler Müslümanların başına musallat ediliyor. Katil sürülerinin sırtı sıvazlanıyor.



Geçenlerde bir gencimiz bana mektup yazdı. Bu mektupta okulun soğuk olduğundan bahsediyor. Kaloriferler yanmıyor dedi. Şimdi yanıyor mu? (Evet cevabı üzerine) Demek ki neticeyi aldık."