"Bugün kurtardığımız, ertesi gün öldürülüyor"

Halep Sivil Savunma Müdürü Ammar Essalmo, Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin şiddetli saldırılarla hedef aldıkları yüzbinlerce sivilin durumu için, "Siviller ve yaralılar semtten semte kaçıyor. Bugün kurtardığımız insanlar ertesi gün öldürülüyor." dedi.

Esed rejimi ve destekçilerinin 15 Kasım'dan bu yana Halep kent merkezinin doğusunda muhaliflerin kontrolündeki sivil yerleşimlerine havadan ve karadan saldırıları devam ediyor.

Baz istasyonlarının büyük kısmının yıkılması ve rejimin telefonu hatlarını kesmesi nedeniyle kentte iletişim sadece kısıtlı şekilde internet üzerinden kurulabiliyor.

Halep sivil savunma müdürü Ammar Essalmo, AA muhabirine internet üzerinden gönderdiği ses kaydında, sivillerin içinde bulunduğu durumu anlattı.

"İNSANLAR AÇLIK VE ÖLÜM SEÇENEKLERİ ARASINDA YAŞIYOR"

Essalmo, Halep'te hayal edilemeyecek kadar büyük bir insani felaket yaşandığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Binlerce füze ve top mermisi binaları, altyapıları, hastaneleri, sivil savunma merkezlerini hedef aldı. Siviller ve yaralılar semtten semte kaçıyor. Bugün kurtardığımız insanlar ertesi gün öldürülüyor. Son saldırılarda 2 sivil savunma merkezi tamamen yıkıldı. Ekipmanlarımızın hepsi bozuldu. Rusya ve rejim sivilleri öldürmekte yeni yöntemler geliştiriyor. İnsanları su, elektrik gibi en temel hizmetlerden yoksun bırakıyor. Bu sadece rejim, İran ve Rusya'nın suçu değil. Uluslararası toplumun suçu. Burada insanlar tehcir, açlık ve ölüm seçenekleri arasında yaşıyor."

Halep'in doğusunda yaklaşık 300 bin sivil, 3 aydır rejimin kuşatması altında. Son 17 günde 750'den fazla sivilin hayatını kaybettiği, yaklaşık 2 bin 500'ünün yaralandığı saldırılar, kentteki tüm hastane ve okulları hizmet dışı bıraktı. Binlerce sivil, muhaliflerin kontrolündeki nispeten güvenli gördükleri semtler arasında yer değiştirmeye devam ediyor.