Başkanlık saldırısı

Gezi olayları, 17-25 Aralık operasyonları, 15 Temmuz'daki darbe girişimiyle Türkiye'ye diz çöktüremeyen çevreler şimdi de ekonomik suikastle şansını deniyor. Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimini tankların altına yatarak püskürten, ekonomiye dolar üzerinden yapılan saldırıya ise TL'ye sahip çıkarak direnen Türk halkını etkilemek için yapılan döviz ataklarına dün bir yenisi eklendi. Türkiye'yi dünyadan ayıran global atak AK Parti ile MHP Cumhurbaşkanlığı sistemi için tarihi adımı atmasının hemen ardından yaşandı. Dolar endeksi düşmesine ve dolar/euro paritesi değişmemesine rağmen Türkiye'de dolar 3.50 TL'ye tırmandırıldı. Euro 3.71'i aşarak rekor tazeledi. Borsa İstanbul ise yüzde 1.99 düşüşle 72 bin 520 puandan kapandı. Faiz de yüzde 10.83'e çıktı. Dün sabahtan öğlene kadar piyasaya kredi derecelendirme kuruluşu Fitch dedikodusu yayıldı.



UZLAŞI RAHATSIZ ETTİ

Türkiye'nin kredi notuna dair gözden geçirmesini 2017 başında yapacağını açıklamasına rağmen piyasada reyting şirketinin bugün değerlendirme yayımlayacağına dair iddialar gündeme getirildi. Dedikoduların etkisiyle dolar/TL 3.45'e çıktı. Borsa İstanbul ise günün ilk yarısında yüzde 1.65 düştü. Öğleden sonra Başbakan Binali Yıldırım ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 'başkanlık sistemi' için anlaşması ve ortak açıklama yapmasının ardından dövize atak devam etti. Yıldırım ve Bahçeli'nin ortak açıklaması sırasında yükselmeye başlayan dolar/TL 3.4727'yi gördü. Yıldırım ve Bahçeli'nin açıklaması devam ederken euro ise 3.6916'ya yükseldi.



