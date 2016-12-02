Başkanlık geliyor

Türkiye'nin merakla beklediği görüşme dün saat 14.00'te Çankaya Köşkü'nde başladı. Yaklaşık 1 saat 15 dakika süren görüşme sonrası saat 15.30'da Başbakan Yıldırım ve MHPlideri Bahçeli ortak açıklama yaptı. İlk açıklamayı yapan Bahçeli, "Türkiyemizinönemli bir gündemini oluşturan anayasadeğişikliği üzerinde, Sayın Başbakanımızile, zaman zaman bir araya gelerekkonunun olgunlaşması noktasında çabasarf edilmiştir. Bugünkü görüşmemiz deson değerlendirmeler ışığında olumlugeçmiştir. İnşallah çok kısa bir süreiçerisinde TBMM'ye bir metin sunulmuşolacaktır. Memleketimiz için hayırlısonuçlar vereceği inancındayım" dedi. Daha sonra Yıldırım, şöyle konuştu:
Önümüzdeki hafta sunulacak:MHP'yle birlikte yürüttüğümüz çalışmalar, müzakereler belirli bir olgunluğa erişmiştir. Ve son gözden geçirilmeler de yapılacak ve önümüzdeki hafta inşallah AK Parti olarak anayasa değişikliği teklifimizi TBMM'ye sunmuş olacağız. Tabii ondan sonraki iş meclisimizin iradesidir. Meclis'te 330'u aşan bir kabulle geçmesi gerekiyor ki, ondan sonra referandum süreci başlasın.
Referandum süreci de milletin vereceği karardır. Ülkemiz, milletimiz için inşallah hayırlı bir karar olacaktır.
Ülkemizin artık sistem tartışmasıyla zaman kaybetmesinin istemiyoruz.
Bu değişiklikte Cumhurbaşkanı'nın eğer seçilirse partisiyle ilişiği devam edecektir. Yapılan en önemi değişiklik budur. Mevcut anayasada "partisi ile ilişiği kesiliyor" hükmü var. Bunun yerine "partisiyle ilişiği devam edecek" hükmü var, hepsi bu.
AK Parti kendi anayasa değişikliği olarak bu teklifi sunacak. Sunacağımız bu teklif, MHP'nin de üzerinde mutabık kaldığı veya müzakere edip uzlaştığımız bir metin olacak.
Gizli saklı bir şey olmaz. Her şey miletin gözü önünde aleni şekilde olmaktadır.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.