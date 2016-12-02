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Başkanlık geliyor

ile Yeni Anayasa ve Başkanlık sistemi için dün tarihi adımı attı. ve MHP lideri Bahçeli, ‘partili cumhurbaşkanı’ sistemi üzerinde anlaştı...

Başkanlık geliyor
Türkiye'nin merakla beklediği görüşme dün saat 14.00'te Çankaya Köşkü'nde başladı. Yaklaşık 1 saat 15 dakika süren görüşme sonrası saat 15.30'da Başbakan Yıldırım ve MHP lideri Bahçeli ortak açıklama yaptı. İlk açıklamayı yapan Bahçeli, "Türkiyemizin önemli bir gündemini oluşturan anayasa değişikliği üzerinde, Sayın Başbakanımız ile, zaman zaman bir araya gelerek konunun olgunlaşması noktasında çaba sarf edilmiştir. Bugünkü görüşmemiz de son değerlendirmeler ışığında olumlu geçmiştir. İnşallah çok kısa bir süre içerisinde TBMM'ye bir metin sunulmuş olacaktır. Memleketimiz için hayırlı sonuçlar vereceği inancındayım" dedi. Daha sonra Yıldırım, şöyle konuştu:

Önümüzdeki hafta sunulacak: 'yle birlikte yürüttüğümüz çalışmalar, müzakereler belirli bir olgunluğa erişmiştir. Ve son gözden geçirilmeler de yapılacak ve önümüzdeki hafta inşallah olarak anayasa değişikliği teklifimizi TBMM'ye sunmuş olacağız. Tabii ondan sonraki iş meclisimizin iradesidir. Meclis'te 330'u aşan bir kabulle geçmesi gerekiyor ki, ondan sonra referandum süreci başlasın.

Referandum süreci de milletin vereceği karardır. Ülkemiz, milletimiz için inşallah hayırlı bir karar olacaktır.

Ülkemizin artık sistem tartışmasıyla zaman kaybetmesinin istemiyoruz.

Bu değişiklikte Cumhurbaşkanı'nın eğer seçilirse partisiyle ilişiği devam edecektir. Yapılan en önemi değişiklik budur. Mevcut anayasada "partisi ile ilişiği kesiliyor" hükmü var. Bunun yerine "partisiyle ilişiği devam edecek" hükmü var, hepsi bu.

AK Parti kendi anayasa değişikliği olarak bu teklifi sunacak. Sunacağımız bu teklif, MHP'nin de üzerinde mutabık kaldığı veya müzakere edip uzlaştığımız bir metin olacak.

Gizli saklı bir şey olmaz. Her şey miletin gözü önünde aleni şekilde olmaktadır.
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  • 02 Aralık 2016, Cuma
  • Gazete
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