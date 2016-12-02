Basın kartı yok

15 Temmuz darbe girişimi öncesinde yurdu terk eden ve hakkında yakalamakararı bulunan Cumhuriyet Gazetesieski Genel Yayın Yönetmeni CanDündar, sürekli basın kartını yenilemekiçin BYEGM'ye başvurdu. Ancak Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü, bu talebi reddetti. Firari Dündar'ın sürekli basın kartının tamamen iptal edilip edilmeyeceğine ise önümüzdeki aylardatoplanacak olan BYEGM komisyonundakarar verileceği açıklandı.
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