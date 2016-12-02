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yok

Basın kartı yok
15 Temmuz darbe girişimi öncesinde yurdu terk eden ve hakkında yakalama kararı bulunan Cumhuriyet Gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar, sürekli basın kartını yenilemek için BYEGM'ye başvurdu. Ancak , bu talebi reddetti. Firari Dündar'ın sürekli nın tamamen edilip edilmeyeceğine ise önümüzdeki aylarda toplanacak olan BYEGM komisyonunda karar verileceği açıklandı.
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  • 02 Aralık 2016, Cuma
  • Gazete
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