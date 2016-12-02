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Alev rezidans

GS’li futbolcu Cavanda ile ’nun ailesinin yaşadığı 3 katlı lüks rezidansın çatı katı yandı.

Alev rezidans
İstanbul 'da Galatasaraylı futbolcu Luis Pedro Cavanda ve 'nun babası Mehmet Belözoğlu'nun oturduğu 3 katlı lüks rezidansın çatı katında yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Panikle dışarı çıkan Mehmet Belözoğlu ile Cavanda, rezidansın bahçesinde itfaiyenin çalışmalarını izledi. Büyük korku yaşadıklarını söyleyen baba Belözoğlu, "Yangın klimadan çıktı diyorlar. Biz yanan rezidansın zemin katında oturuyoruz. Emre burada değil. Bizde de sıkıntı yok çok şükür. Hemen söndürdüler zaten" diye konuştu.
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  • 02 Aralık 2016, Cuma
  • Gazete
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