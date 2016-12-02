Alev rezidans

İstanbul Florya'da Galatasaraylı futbolcu Luis Pedro Cavanda ve Emre Belözoğlu'nun babası Mehmet Belözoğlu'nun oturduğu 3 katlı lüks rezidansın çatı katında yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyenyangın, itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altınaalındı. Panikle dışarı çıkan Mehmet Belözoğluile Cavanda, rezidansın bahçesinde itfaiyeninçalışmalarını izledi. Büyük korku yaşadıklarını söyleyen baba Belözoğlu, "Yangın klimadan çıktı diyorlar. Biz yanan rezidansın zemin katında oturuyoruz. Emreburada değil. Bizde de sıkıntı yok çok şükür. Hemen söndürdüler zaten" diye konuştu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.