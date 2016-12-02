Ablamı götürmeyin

GELİN OLACAKTINIZ
Öğrencilerden Sema Nur Aydoğdu (14), İlknur Maden (13) ve Cennet Karataş'ın (11) cenazeleri, coğrafi koşullar nedeniyle zorlu yolculuğun ardından, kent merkezine yaklaşık 120 kilometre mesafedeki Kışlak Mahallesi'ne getirildi. Çocukların yakınları "Gelin olacaktınız" diye ağıt yaktı. İlknur Maden'in engelli halası Eşe Maden, kardeşi Hasan Maden'in de yardımıyla cenaze aracına kadar geldi ve tabuta bakarak gözyaşı döktü. Cenaze namazında, çocukların akrabası bazı kadınlar da saf tuttu.
ABLASININ YANINA GÖMÜLDÜ
Sema Nur Aydoğdu'nun cenazesi, yaklaşık 3 sene önce 14 yaşındayken ölen ablası Esra Aydoğdu'nun yanına defnedildi. Sema Nur'un annesi Durdu Aydoğdu, kızının mezarına kapandı. Cenaze törenine çocukların ailesi ve yakınları ile AK Parti Adana Milletvekili Mehmet Şükrü Erdinç ve çok sayıda vatandaş katıldı. Yangında yaşamını yitiren öğrencilerden Gamze Bağır'ın (12) cenazesi ise Aladağ'ın kırsal kesimdeki mahallelerinden Karahan'da toprağa verildi.
İKİNCİ YANGIN
Adana'nın Aladağ İlçesi'nde 12 kişinin yanarak can verdiği yurt yangınının ardından dün akşam saatlerinde bir evde çıkan yangın büyük paniğe neden oldu. Ancak can kaybının olmadığı belirlendi. Yurt binasına yakın bir yerde çıkan yangın halkı isyan ettirdi.
ÖZEL İZİNLE KIZININ CENAZESİNE KATILDI
Gözaltında bulunan Yurt Müdürü Cumali Genç'in yangında hayatını kaybeden kızı 7 yaşındaki Sare Betül Genç ile eğitmen 20 yaşındaki Fatma Canatan'ın cenazeleri Mersin'in Tarsus İlçesi'nde toprağa verildi. Gözaltındaki Cumali Genç, verilen özel izinle iki polis eşliğinde kızının cenazesine katıldı. Kızı Sare'yi kurtarmak isterken zehirlenen anne Ayşe Genç de taburcu edildi ve kızının cenazesine katıldı. Cenazede Sare'nin 7 yaşındaki ağabeyi de gözyaşları içinde kardeşini uğurladı. Fatma Canatan'ın cenazesi ise Çamlıyayla İlçesi Sebil Mahallesi'nde toprağa verildi.
YORGAN HAYATINI KURTARDI
Yangın sırasında binanın üçüncü katında bulunan 7. sınıf öğrencisi Emine Pertlek'in, vatandaşların açtığı yorgana atlayarak hayata tutunduğu ortaya çıktı. Pencereye çıkan 12 yaşındaki Pertlek'i vatandaşlar fark edince, çevreden buldukları yorganı açarak küçük kızın aşağıya atlamasını sağladı. Bu arada hastanedeki 22 yaralı öğrenciden 8'i dün tedavilerinin ardından taburcu edildi.
7 KM YOLU 2 SAATTE GİTTİLER
Ada na Valisi Mahmut Demirtaş, bazı Adana milletvekilleri, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü ile diğer protokol üyeleri dün Aladağ'a cenazelerle birlikte gitti. Cenaze araçları kar ve yağmur nedeniyle çamur deryasına dönen dik ve sarp yollarda ilerleyemeyince araçlar sık sık itildi. 7 kilometrelik sarp bir geçit ancak 2 saatte geçilebildi.
* 14 yaşındaki Zeliha Avcı'nın kardeşleri Dilek ve Melek ablalarının arkasından "Ablamı bir daha göremeyecek miyiz?" diye ağladı.
MURAT KARAMAN - ZİYA RAMOĞLU - NESLİHAN ÖZBOZKURT
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.