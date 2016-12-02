650 yıldır Avrupa’dayız

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün 30. Muhtarlar Toplantısı'nda Amasya, Ankara, Antalya, Denizli, Edirne, Eskişehir, Gümüşhane, Kocaeli, Kütahya, Malatya, Muğla, Muş, Nevşehir ve Bitlis'ten gelen muhtarlara hitap etti. Erdoğan, özetle şunları söyledi:



Ülkemiz siyasetinde maalesef millete hakaret etmeyi maharet sanan bir anlayış var. Geçtiğimiz günlerde bir parti lideri çıkmış gazilere, şehit yakınlarına, esnafa, velhasıl millete verip veriştiriyor. Millet kendilerine destek vermiyormuş. Tek bir hayır söz ağızlarından çıkmayanlara milletim niye destek versin?



650 yılı aşkın süredir kesintisiz bir şekilde Avrupa'da devletimizle, kültürümüzle, medeniyetimizle varız, var olmaya devam edeceğiz. Biz Avrupa'da misafir değil ev sahibiyiz.



AB ülkemize söz verdiği ama kasıtlı olarak tutmadığı vize serbestisi, mülteciler için toplamda 6 milyar avro yardım, Faslıların açılması gibi adımları attığında biz de elbette iyi niyetimizi göstereceğiz.



Artık tek taraflı adım atma dönemi bitti. Ne kadar ekmek o kadar köfte.