650 yıldır Avrupa’dayız

Ülkemiz siyasetindemaalesef millete hakaretetmeyi maharet sanan biranlayış var. Geçtiğimizgünlerde bir parti lideriçıkmış gazilere, şehityakınlarına, esnafa, velhasılmillete verip veriştiriyor.Millet kendilerine destekvermiyormuş. Tek birhayır söz ağızlarındançıkmayanlara milletim niyedestek versin?
650 yılı aşkın süredirkesintisiz bir şekilde Avrupa'dadevletimizle, kültürümüzle,medeniyetimizle varız,var olmaya devam edeceğiz.Biz Avrupa'da misafir değilev sahibiyiz.
AB ülkemize sözverdiği ama kasıtlıolarak tutmadığı vizeserbestisi, mültecileriçin toplamda 6milyar avro yardım,Faslıların açılmasıgibi adımlarıattığında bizde elbette iyiniyetimizigöstereceğiz.
Artıktek taraflı adımatma dönemibitti. Ne kadarekmek o kadarköfte.
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