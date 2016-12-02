33 öğrenci yemekten zehirlendi

Niğde'nin Ulukışla ilçesine bağlı Hasangazi ilk ve ortaokulunda taşımalı olarak öğrenim gören 33öğrenci öğle yemeğinde yedikleri yemekten zehirlendi. Okula bağlı biryemek şirketinden gelennohut, makarna ve çorbayiyen 33 öğrenci kusma vemide bulantısı şikayeti ile hastaneyebaşvurdu. Ulukışla İlçe devlet hastanesinde tedavi altına alınan öğrencilerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Niğde MilliEğitim Müdürlüğü yemeklerdennumune alındığını ve incelemebaşlatıldığını bildirdi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.