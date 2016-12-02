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33 öğrenci yemekten zehirlendi

33 öğrenci yemekten zehirlendi
Niğde'nin Ulukışla ilçesine bağlı nda taşımalı olarak öğrenim gören 33 öğrenci öğle yemeğinde yedikleri yemekten zehirlendi. Okula bağlı bir yemek şirketinden gelen nohut, makarna ve çorba yiyen 33 öğrenci kusma ve mide bulantısı şikayeti ile hastaneye başvurdu. Ulukışla İlçe devlet hastanesinde tedavi altına alınan öğrencilerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Niğde Milli Eğitim Müdürlüğü yemeklerden numune alındığını ve inceleme başlatıldığını bildirdi.
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  • 02 Aralık 2016, Cuma
  • Gazete
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