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belediyesi geliyor!

Milletvekilleriyle görüşen Cumhurbaşkanı , yapılacak yeni bir düzenlemeyle, daha iyi hizmet verilebilmesi için nın düşürüleceğini açıkladı.

30 yeni büyükşehir belediyesi geliyor!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip , Beştepe'de AK Partili milletvekilleri ile bir araya geldi. Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile yaptığı telefon görüşmelerinin detaylarını paylaşarak, "Üç kez görüşme yaptık. Rusya'nın, Türk askerlerine yapılan saldırıyla hiçbir ilgisinin olmadığını söyledi. İki ülkenin Suriye'de insanı yatırımlar yapması konusunu da konuştuk. Hastane, okul gibi ortak çalışmalar da yapacağız. Zaten saldırıları rejim üstlendi" dedi.

Milletvekillerinin, büyükşehir kapsamında olmayan illerde hizmetlerin götürülmesinde sıkıntı yaşandığı, farklı imar kararları aldığını belirtmesi üzerine Erdoğan, "Bu sorunu biz de tespit ettik. Yeni bir düzenleme yapacağız. düşürülecek. Büyükşehir sayısı 50-60'ı bulabilir. Büyükşehir merkez belediyeler güçlendirilecek." dedi.

Erdoğan, FETÖ ile mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini belirterek, "Mağdur olanlarla ilgili herkese şikayetler geliyor. Bazı mağduriyetler olması, mücadeleye zarar vermemeli. Başarılı olsalardı, tüm millet mağdur olacaktı" diye konuştu.

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HDP'li milletvekilleri için "Yargı yaptıklarını görmezden mi gelecekti" diyen Erdoğan, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde vatandaşların doğrudan muhatap alınması gerektiğini kaydetti. Erdoğan anayasa değişikliği tasarısıyla ilgili olarak ise "Önce Meclis'te ardından da referandum sürecinde çok yoğun bir dönem bekliyor. Kampanyanın iyi yürütülmesi ve halka iyi anlatılması gerekir. Çok çalışmanız gerekecek hazırlıklı olun" dedi.

Sabah
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  • 02 Aralık 2016, Cuma 09:24
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