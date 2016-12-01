Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, 192 hakim ve savcı hakkında daha Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üyelik suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, Hakim ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) 2. Dairesi'nce, 191 hakim ve savcı açığa alındı.

Alınan bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının hakim ve savcılarla ilgili yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında yeni delillere ulaşıldı.

Yeni deliller kapsamında, halen görevde bulunan 192 hakim ve savcı hakkında daha FETÖ'ye üyelik suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Hakim ve savcıların ilk derece mahkemelerinde görev yaptıkları öğrenildi.

Başsavcılığın başlattığı soruşturma kapsamında harekete geçen HSYK 2. Dairesi, 191 hakim ve savcıyı açığa aldı. Soruşturma başlatılan 1 kişi hakkında ise emekli olması nedeniyle, HSYK tarafından işlem yapılmadı.

Başsavcılığın daha önce haklarında başlattığı soruşturma gereğince, HSYK tarafından 3 bin 659 hakim ve savcı hakkında meslekten ihraç kararı verilmişti.