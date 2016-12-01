Vicdanlı hırsızlar

Aydın'ın Didim ilçesinde, dört gün önce Türkiye Diyanet Vakfı'nın bürosuna giren hırsızlar 3 bilgisayar çaldı. Dün sabah büronun da bulunduğu Merkez Camisi'ne sabah namazı için giden cemaat, şadırvan üzerinde 2 bilgisayar buldu. Bilgisayarların yanında"Hata yaptık, özür dileriz. 2'sini getirdik,diğerini de yakın zamanda getireceğiz"yazan notla karşılaşan cemaat, durumupolise bildirdi. Ekipler, bilgisayarları vakıf görevlilerine teslim etti.
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