Türkiye'ye bir başkanlık daha

Türkiye, Avrupa Birliği'yle (AB) yaşadığı gerilimin gölgesinde, Asya'da gövde gösterisi yapıyor. Geçtiğimiz günlerde, Şanghay İşbirliği Örgütü'nün Enerji Kulübü Başkanlığını üstlenen Türkiye, bu kez Rusya'dan Çin'e, Hindistan'dan İran'a kadar süper güçlerin üyesi olduğu Asya Parlamenter Asamblesi'nin (APA) başkanlığına seçildi.

"ASYA'NIN ARTIK ASLANI VAR"

Kamboçya'daki toplantıda tarihi bir oylama gerçekleştirildi. Türkiye'nin, APA Dönem Başkanlığı için rakipleri Çin ve Pakistan'dı. Ancak, Türk heyetinin yoğun lobisiyle Çin'e "Bekle" mesajı verildi. Pakistan da Türk heyetiyle görüşme sonrası ikna olarak, Türkiye'nin Başkanlığına destek verdi. 41 üye ülkenin bulunduğu ve 20 de gözlemci ülkenin katıldığı oylamada Türkiye, iki yıllığına APA Dönem Başkanı seçilmiş oldu. Oturumda, Pakistanlı Senatör Mushahid Husain'in, "Asya'nın artık aslanı var; o da Recep Tayyip Erdoğan'dır" sözleri, Türkiye ve Cumhurbaşkanı'na yönelik ilginin tescili oldu. Türkiye toplantıda en çok konuşulan ülkeydi.

APA'NIN STRATEJİK ÖNEMİ VAR

Henüz, Avrupa Parlamentosu kadar etkili olmasa da, APA'nın Asya'daki siyasi kararlarda etkisi bulunuyor. Asambleye, Çin'den Rusya'ya, Hindistan'dan İran'a, S. Arabistan'dan Pakistan'a, Endonezya'dan Malezya'ya kadar toplam 41 ülke üye. Kazakistan ve Özbekistan gibi Türk Cumhuriyetlerinin de üye olduğu organizasyonun gözlemci ülkeleri arasında; Japonya, Azerbaycan ve Katar'ın da aralarında olduğu 20 ülke bulunuyor.

İLK KEZ BU GÖREVE SEÇİLDİK

Türkiye'yi, TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın'la birlikte tarihi toplantıda temsil eden APA Türk Grubu Başkanı ve AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk de, alınan sonucun önemine dikkati çekti. Türkiye'nin ilk kez APA'nın Dönem Başkanı seçildiğini hatırlatan Kayatürk, "Burası Asya'da çok etkin bir platform ve biz de iki yıl boyunca burayı çok iyi kullanacağız" dedi.

EV SAHİPLİĞİ YAPACAĞIZ

Asamblenin her toplantısına Cumhurbaşkanları, Meclis Başkanları dahil 300-350 milletvekilinin katıldığını vurgulayan Kayatürk, iki yıl boyunca Türkiye'nin bu organizasyonlara ev sahipliği yapacağının altını çizdi. Avrupa'nın "Avrupa Parlamentosu" gibi, APA'nın da "Asya Parlamentosu" oluşturma çabasında olduğuna dikkati çeken Kayatürk, "Burası, Çin, Rusya, Hindistan gibi ülkelerin hiç ihmal etmediği, büyük önem verdiği bir yapı. Batı işine geldiği gibi davranıyor olabilir ama burası öyle değil. Biz de gerekli çalışmaları yapacağız" ifadesini kullandı.



Kaynak: Akşam