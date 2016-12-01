Türk askerlerine Suriye ordusu saldırdı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile basın toplantısı düzenledi.

Suriye'de siyasi çözümün önemine işaret eden Çavuşoğlu, "Siyasi bir çözüm olmazsa Suriye'nin milli birliği, toprak bütünlüğü sağlanmazsa bugün DEAŞ'ı temizlersiniz yarın başka bir terör örgütü ortaya çıkar. Bataklığı kurutmanız lazım, bunun da en iyi yöntemi siyasi çözüm." dedi.

Türkiye ve Rusya birlikte hareket ederse bir çok sorunu çözebiliriz. Karadeniz bölgesi, Akdeniz, Suriye ve Irak bu konulardaki işbirliğimiz sadece iki ülke için değil bölge için de çok önemli. İşte bu yüzden Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin sık sık telefonda görüşüyorlar. Var olan sorunların çözümü için aktif çaba sarfediyoruz ama göstermelik değil. İşte Suriye'deki durum ortada Halep'te siviller ölüyor. Ama tüm Suriye'de Halep başta olmak üzere ateşkes sağlanması lazım. İnsani yardımların ulaştırılması lazım. Suriye'nin toprak bütünlüğü konusunda Rusya ile ortak çabalarımız var.Türk Akımı anlaşması Meclis'te Dışilişkiler Komisyonu tarafından onaylandı. En kısa sürede Meclis tarafından Genel Kurul tarafından da onaylanacak. Amacımız bu coğrafyada Rusya-Türkiye işbirliğinin güçlenerek devam etmesi ve bu işbirliğinin sadece iki ülkenin çıkarına değil bölgenin çıkarına olmasıdır. Siyasi çözüm konusunda ortak anlayış var. Bu konuları samimi bir şekilde değerdirme fırsatı bulduğumuz için değerli dostum Sergey'e teşekkür ediyorum. Bugün Antalya ve Alanya değerli konuğumuzu ağırlamaktan mutlu ve umutlu. Bizim de amacımız iki halkın yararına bu tür adımları atmak.Mevlüt Çavuşoğlu'nun ardından Rus Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov açıklama yaptı.Bence güzel görüşme geçti. Çok ciddi konular var bölgesel ve Suriye'yle ilgili. Bu bölgede kanın durması lazım, sorunların ivedilikle çözülmesi lazım ayrıca insani yardımın da sürekliliğinin devam etmesi lazım. Ayrıca diğer ülkelerde ve bölgelerde de neler olduğunu konuştuk. Bu diyaloğa devam etmemiz lazım. Bölgenin özelliğini de göz önünde bulundurarak hem din adamlarıyla, hem hükümetlerle hem halka işbirliği yaparak ancak barışı getirebiliriz. Bu bölgenin diğer ülkeleri için de aynıdır.Ayrıca bu bölgede yaşayan halkların, azınlıkların da sesini duyuracak bir şekilde bu diyalogların devam etmesini sağlayacağımıza mütabığız.Kafkaslarda, Karadeniz Bölgesi'ndeki konular da ele alındı. Ukrayna konusunda da konuştuk. Ukrayna, Rusya arasındaki anlaşmazlık konusundaki çalışmalara destek vereceğini söyledi sayın mevkidaşım. İkili ilişkilerimizi tabiki büyüteç altına aldık. Her iki tarafta normalleşmenin hızlı olması konusunda hemfikir. Devlet başkanlarımız Sayın Putin ve Sayın Erdoğan bu konuda siyasi iradelerini ortaya koymuşlardır. Biz de bu irade çerçevesinde çalışmalarımıza hız vereceğiz.Bundan sonraki aşamada da ticaretteki ve ekonomideki aksamaları ortadan kaldırmak olacaktır. Dış ticaret hacmimiz düşüyor bunu düzeltmemiz lazım. Bundan sonraki aşamada yaptırımların sürekli olarak kaldırılması konusunda da hemfikir olduğumuzu konuştuk. Biz Rusya tarafı olarak şu anda Türk Akımı konusunda olumlu bir gelişmeyi dile getirdik. Biz ayrıca Türkiye Cumhuriyeti'nde Akkuyu nükleer enerji santrali çalışmalarının da iyi bir şekilde devam etmesi söylendi. Ayrıca buna stratejik yatırım statüsü verilmesi bizi sevindirdi. Biz halklarımızın da halk diplomasisinin de gelişmesini çok istiyoruz. Eşbaşkanlar da bu konuda görüştü. Turizm konusunda çalışmalar devam edecek daha bir hız kazanacak bundan eminiz. Güvenlik konusunda da daha önceki tavsiyelerimizin gözönünde bulundurulacağını umuyoruz.Ayrıca vize konusunu da ele aldık görüştük. Genel olarak çok içerikli bir görüşme oldu. Biz bundan sonraki ilişkilerimizde de bu normalleşme sürecinin hız kazanması için elimizden geleni yapmaya kararlı olduğumuzu belirttik. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu , Türkiye Esad rejimini devirmek için mi Suriye'de bulunuyor? sorusuna da yanıt verdi:Türkiye'nin Fırat Kalkanı Operasyonu'ndaki amacı nettir. Biz bölgenin DAEŞ başta olmak üzere terör örgütlerinden temizlemek istiyoruz. Esasen Suriye ve Irak'ın DAEŞ'ten, El Nusra'dan temizlenmesi gerekiyor. Terör örgütlerinin hepsiyle PYD YPG PKK mücadele ediyoruz. Ama siyasi bir çözüm olmazsa Suriye'nin milli birliği toprak bütünlüğü sağlanmazsa bugün DAEŞ'i temizlersiniz yarın başkası çıkar. Bataklığı kurutmamız lazım. Bunun da en iyi yöntemi siyasi çözümdür. İşte biz o nedenle bir an evvel siyasi çözüme geçmek için ateşkesin ilan edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. İnsani yardımlar, karşılıklı güven artırıcı adımların da atılması lazım. Bizim Sayın Cumbaşkanımız'ın görüşümüz belli; Yani Esad'ın 600 bin insanın öldürülmesinden sorumlu olduğunu biliyoruz. Bu konuda, Esad konusunda yer yer farklı düşünebiliriz bu da doğaldır. Ama genel çerçevede siyasi çözüm konusunda Rusya'yla hemfikiriz. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov : Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik 24 Kasım'da Suriye'de düzenlenen hava saldırısıyla ilgili de "Bizim, Rusya olarak, bununla hiçbir ilgimiz yoktur. Bu, Suriye'nin silahlı kuvvetleri tarafından yapılan bir saldırıdır." dedi..