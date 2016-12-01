Tosun'un ölümüne yol açan sanık tutuklandı

Oyuncu Erdal Tosun'un ölümüne sebep olmak suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi 14. Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Nihat Şaki, taksirle adam öldürme suçundan tutuklandı.



Sarıyer'de tiyatro sanatçısı Erdal Tosun'un içinde bulunduğu araca çarparak ölümüne neden olduğu iddiasıyla tutuklamaya sevk olan şüpheli Nihat Şaki, talihsiz bir kaza olduğunu ve çok üzgün olduğunu söyledi.

"SU BİRİKİNTİSİNE GİRDİM, ARAÇ SAVRULUNCA..."

İstanbul Cumhuriyet savcılığına çıkarılan şüpleli Nihat Şaki, Taksirle bir kişinin ölümüne neden olmak suçundan tutuklanma talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.



Savcılıkta verdiği ifadesinde, kaza öncesindeki hızının hatırlamadığını belirten Şaki, "Su birikintisine girdim. Araç savrulunca refüje çarptım. Daha sonrasını hatırlamıyorum" dediği öğrenildi.



"ÇOK ÜZGÜNÜM"

Beşiktaş Belediyesi'nde taşeron şoförlük yaptığını ifadesinde belirten Şaki, "Erdal Tosun'u dizilerden tanıdığını söyledi. Talihsiz bir kaza olduğunu söyleyen Şaki, "İstemeden oldu. Çok üzgünüm" şeklinde ifade verdiği öğrenildi.