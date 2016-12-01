Suriye'nin Rojava bölgesinde bulunan ve bir süre önce içerisinde YPG'nin bulunduğu Demokratik Suriye Güçleri (DSG) tarafından DAEŞ'ten alınan Münbiç'te, Türk Savaş uçaklarının YPG hedeflerine yönelik gerçekleştirdiği hava saldırısında ölen biri Amerikalı, diğeri Alman iki gönüllü YPG'linin kimlikleri açıklandı. Münbiç Askeri Meclisinden yapılan açıklamada, 26 Kasım'da Türk Savaş uçakları tarafından gerçekleştirilen hava saldırısında Amerika Californiyalı 'Robin Agıri' kod adlı Michelle Israel ile Almanya Bielefeld'li 'Zana Civan' kod adlı Anton SJK'nin yaşamını yitirdiği belirtildi. Söz konusu hava saldırısında yaşamını yitiren Israel'in Haziran 2016'da YPG'ye katıldığı, Alman SJK'nın ise Eylül ayında Suriye'ye gelerek YPG saflarına katıldıkları belirtildi. Her iki gönüllü YPG'linin daha sonra Münbiç Askeri Meclisi saflarına geçtikleri kaydedildi.
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Sayin OBAMA nedersin bunlara, Yoksa IKI yuzlu olarak yalanlayacakmisin bu gercekleri
biz ypg/PYD yi terör örgütü olarak görmüyoruz derken biraz düşünmek lazım.terör örgütüdür dese kendiside işin içinde olacağı için onları terör örgütü olarak görmüyoruz demiş.dost vede müttefik abd.ama ne dost ha.böyle dost varken düşmana ne gerek var.
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