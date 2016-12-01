Sosyal ayıp

İnsanlık ölmüş dedirten olay dün Konya'da yaşandı. Erkek arkadaşıyla tartışan 26 yaşındaki Filiz K., sinir krizigeçirdi. Adeta kendindengeçen genç kız, bir alışverişmerkezinin terasına çıktı. Korkuluklara tırmandı.İntihara kalkıştı. Yaklaşık 15 metre yükseklikte yaptığı tehlikeli hareketler ise yürekleri ağza getirdi. Durumu fark eden görevliler hemen polis, sağlık ve itfaiye ekiplerini aradı. Olay yerine giden ekipler, genç kızın atlama ihtimaline karşı yere hava yastığı açtı. İknaçalışmaları ise start aldı.
YARIM SAAT SÜRDÜ
Teras kata çıkan ekipler uzun süre Filiz K.'yı ikna etmek için uğraştı. Ara ara ayağa kalkangenç kız ise gözyaşlarına hakimolamadı. Bu sırada meraklıkalabalık ise telefonasarıldı. Bazı vatandaşlarFiliz K.'yı da aynı kareiçine alarak selfieyaparken, bazılarıise intihar girişiminisosyal medyadan canlıolarak yayınladı. Filiz K., 30 dakika süren ikna çalışmaları sonrası aşağıya indirildi. Daha sonra da karakola götürüldü.
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