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Sosyal ayıp

., erkek arkadaşıyla tartıştı. Bir alışveriş merkezinin terasına çıktı. İntihara kalkıştı. Meraklı kalabalık ise telefona sarıldı. Olayı sosyal medyadan canlı yayınladı.

Sosyal ayıp
İnsanlık ölmüş dedirten olay dün 'da yaşandı. Erkek arkadaşıyla tartışan 26 yaşındaki Filiz K., sinir krizi geçirdi. Adeta kendinden geçen genç kız, bir alışveriş merkezinin terasına çıktı. Korkuluklara tırmandı. İntihara kalkıştı. Yaklaşık 15 metre yükseklikte yaptığı tehlikeli hareketler ise yürekleri ağza getirdi. Durumu fark eden görevliler hemen polis, sağlık ve itfaiye ekiplerini aradı. Olay yerine giden ekipler, genç kızın atlama ihtimaline karşı yere hava yastığı açtı. İkna çalışmaları ise start aldı.

YARIM SAAT SÜRDÜ
Teras kata çıkan ekipler uzun süre .'yı ikna etmek için uğraştı. Ara ara ayağa kalkan genç kız ise gözyaşlarına hakim olamadı. Bu sırada meraklı kalabalık ise telefona sarıldı. Bazı vatandaşlar Filiz K.'yı da aynı kare içine alarak selfie yaparken, bazıları ise intihar girişimini sosyal medyadan canlı olarak yayınladı. Filiz K., 30 dakika süren ikna çalışmaları sonrası aşağıya indirildi. Daha sonra da karakola götürüldü.
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  • 01 Aralık 2016, Perşembe
  • Gazete
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