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Son perde!

Diyalize giden ünlü oyuncu , takla atan bir aracın altında kaldı. Otomobilinde sıkışan sanatçı olay yerinde can verdi. Tosun'un ölüm haberi sevenlerini yasa boğdu...

Son perde!
Sevilen sanatçı 'un hayatını kaybettiği kaza dün sabah saatlerinde Sarıyer, Büyükdere Caddesi İl Jandarma Komutanlığı Kavşağı'nda meydana geldi. Beşiktaş Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürü D. Ender Topçuoğlu'nun şoförü Nihat Saki, Sarıyer'de oturan müdürünü almaya giderken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç kaldırıma çarptıktan sonra diyalize giden 53 yaşındaki Erdal Tosun'un kullandığı otomobilin üstüne düşerek yola savruldu. Düşmenin etkisiyle ünlü sanatçının kullandığı otomobilin tavan kısmı çöktü. Erdal Tosun hurdaya dönen otomobilde sıkıştı. Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından sanatçı, aracından çıkarıldı. Sağlık ekipleri Tosun'un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlendi. Feci kazada hafif yaralanan Nihat Saki ise tedavi gördüğü hastaneden taburcu olduktan sonra gözaltına alındı. Erdal Tosun, bugün düzenlenecek cenaze töreninin ardından Zincirlikuyu'da kardeşi Gürdal Tosun'un yanında toprağa verilecek.

NAKİL SIRASINDAYDI
Böbrek hastası olan Erdal Tosun'un 2014'ten beri nakil olmayı beklediği öğrenildi. Öte yandan sanatçının babası oyuncu Necdet Tosun Almanya'ya gittiğinde geçirdiği bir trafik kazası sonrası ağır yaralanmıştı. Tosun İstanbul'a getirildikten 13 gün sonra, 10 Mayıs 1975'te hayatı kaybetmişti. Kardeşi unutulmaz karakter Tombalak'ı canlandıran tiyatro sanatçısı Gürdal Tosun ise 2000 yılında yaşadığı sağlık problemi yüzünden yaşamını yitirmişti.

ERDAL TOSUNUN VEFATININ ARDINDAN ÜNLÜ ARKADAŞLARI TARAFINDAN ATILAN TWEETLER
Oktay Kaynarca: Ahhh be Erdalım... Allah mekanını cennet etsin...
Cem Yılmaz: Sevgili Erdal abimin mekanı cennet olsun. Çok üzgünüm...
İlker Kaleli: Niye böyle be, niye?
Demet Akbağ: Çok erken kavuştunuz iki kardeş be Erdal'ım...
Ahmet Mümtaz Taylan: Ah be kardeşim...
Derya Baykal: İyi kalpli güzel arkadaşım nurlar içinde yat...
Burak Özçivit: Hayallerini satmayan adam mekanın cennet olsun. Allah rahmet eylesin.
Gani Müjde : Usta oyuncu, sevgili arkadaşım Erdal Tosun'u kaybettik...
Aras Bulut İynemli: Ah ah ah! Mekanın cennet olsun abi...
Demet Akalın: Acı haberler bitmiyor! Ünlü oyuncu Erdal Tosun trafik kazasında hayatını kaybetti! Ve kendi hatası olmayan bir kaza....
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  • 01 Aralık 2016, Perşembe
  • Gazete
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