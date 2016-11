Son perde!

sanatçı Erdal Tosun 'un hayatını kaybettiği kaza dün sabah saatlerinde Sarıyer, Büyükdere Caddesi İl Jandarma Komutanlığı Kavşağı'nda meydana geldi. Beşiktaş Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürü D. Ender Topçuoğlu'nun şoförü Nihat Saki, Sarıyer'de oturan müdürünü almaya giderken direksiyon hakimiyetini kaybetti.Erdal Tosun hurdaya dönen otomobilde sıkıştı. Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından sanatçı, aracından çıkarıldı. Sağlık ekipleri Tosun'un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlendi. Feci kazada hafif yaralanan Nihat Saki ise tedavi gördüğü hastaneden taburcu olduktan sonra gözaltına alındı. Erdal Tosun, bugün düzenlenecek cenaze töreninin ardından Zincirlikuyu'da kardeşi Gürdal Tosun'un yanında toprağa verilecek.Böbrek hastası olan Erdal Tosun'un 2014'ten beri nakil olmayı beklediği öğrenildi. Öte yandanyaşamını yitirmişti.Oktay Kaynarca: Ahhh be Erdalım... Allah mekanını cennet etsin...Cem Yılmaz: Sevgili Erdal abimin mekanı cennet olsun. Çok üzgünüm...İlker Kaleli: Niye böyle be, niye?Demet Akbağ: Çok erken kavuştunuz iki kardeş be Erdal'ım...Ahmet Mümtaz Taylan: Ah be kardeşim...Derya Baykal: İyi kalpli güzel arkadaşım nurlar içinde yat...Burak Özçivit: Hayallerini satmayan adam mekanın cennet olsun. Allah rahmet eylesin.Gani Müjde : Usta oyuncu, sevgili arkadaşım Erdal Tosun'u kaybettik...Aras Bulut İynemli: Ah ah ah! Mekanın cennet olsun abi...Demet Akalın: Acı haberler bitmiyor! Ünlü oyuncu Erdal Tosun trafik kazasında hayatını kaybetti! Ve kendi hatası olmayan bir kaza....