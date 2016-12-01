Şırnak’tan acı haber

Şırnak'ın Uludere İlçesi'ne bağlı Andaç Köyü kırsalındaki operasyonda PKK'lı teröristler, araziye döşedikleri el yapımı patlayıcıyı infilak ettirdi. Patlamada 20 yaşındaki er İsaNazlım şehit düştü. Şehidin acı haberi Ankara'daki baba ocağına ulaştı. 3 kardeşin en küçüğü olan Nazlım için bugün memleketinde tören düzenleneceği açıklandı. Öte yandanhainler Şanlıurfa'da polisimizesaldırdı. Eyyübiye İlçesi'ndedevriye gezen polis aracına hainlertarafından ateş açılması sonucu3 polisimiz yaralandı.
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