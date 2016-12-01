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’tan acı haber

Şırnak’tan acı haber
Şırnak'ın İlçesi'ne bağlı kırsalındaki operasyonda 'lı teröristler, araziye döşedikleri el yapımı patlayıcıyı infilak ettirdi. Patlamada 20 yaşındaki er İsa Nazlım şehit düştü. Şehidin acı haberi Ankara'daki baba ocağına ulaştı. 3 kardeşin en küçüğü olan Nazlım için bugün memleketinde tören düzenleneceği açıklandı. Öte yandan hainler Şanlıurfa'da polisimize saldırdı. Eyyübiye İlçesi'nde devriye gezen polis aracına hainler tarafından ateş açılması sonucu 3 polisimiz yaralandı.
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  • 01 Aralık 2016, Perşembe
  • Gazete
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