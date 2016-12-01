Şehit polislerin isimleri zırhlı araçlarda yaşatılıyor

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü, 15 Temmuz gecesi FETÖ'nün darbe girişimine engel olmaya çalışırken birçok personelini şehit verdi.

Müdürlük, söz konusu personelinin hatırasını yaşatmak için şehit personellerinin adını zırhlı araçlara vermeye başladı.

KAYSERİLİ ŞEHİDİN İSMİ 38 NUMARALI TOMA'DA

Söz konusu uygulama kapsamında bir şehidin adı ilk defa TOMA'ya da verildi.

15 Temmuz gecesi tankların çarptığı iki TOMA arasında sıkışarak şehit düşen Emniyet Amiri Cüneyt Bursa'nın ismi, bir TOMA'ya verilerek yaşatıldı. Kayseri doğumlu olan şehit polisin ismi Kayseri'nin plakası olan 38 numaralı TOMA'ya verildi.

Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü bünyesindeki diğer TOMA'lara da şehit polislerin isimlerinin verileceği öğrenildi.