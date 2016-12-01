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yine katletti

Diyarbakır'da 'lı teröristlerin bomba yüklü araçla gerçekleştirdiği ya annesinin emzirdiği sırada maruz kalarak ağır yaralanan 4 aylık Can Eringin tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

PKK yine çocuk katletti

Diyarbakır'da 'lı teröristlerin bomba yüklü araçla gerçekleştirdiği da ağır yaralanan 4 aylık Muhammed Can Eringin tedavi gördüğü Dicle Üniversitesi (DÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinin yoğun bakım servisinde 27 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Merkez Bağlar ilçesinde 4 Kasım'da PKK'lı teröristlerin 3 ton bomba yüklü minibüsle düzenlediği saldırıya annesinin emzirdiği sırada maruz kalarak ağır yaralanan bebek Eringin, gece tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Bebek Eringin, Bağlar ilçesindeki Yeniköy Mezarlığında toprağa verildi.

Diyarbakır'da PKK'lı teröristlerin bomba yüklü araçla gerçekleştirdiği, 2'si polis 12 kişinin yaşamını yitirdiği 100'e yakın kişinin yaralandığı saldırıda 4 aylık Muhammed Can Eringin ağır yaralanmıştı.
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  • 01 Aralık 2016, Perşembe 20:09
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