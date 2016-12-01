TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Bazı Kanun ve KHK'larda Değişiklik Yapan Tasarı'nın yasalaşması ile öğrencilere barınma hizmeti veren ticari işletmeler için kurum açma ve ruhsat düzenlenme yetkisinin Milli Eğitim Bakanlığına devredilmesinin ardından bakanlıkça yeni bir yönetmelik yayımlanacak.

Kanun tasarısında özel yurtlara ilişkin yeni hükümleri düzenleyen ilgili madde, 23 Kasım'da TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmişti.

Eğitim alanını düzenleyen, Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK ile Bazı Kanun ve KHK'larda Değişiklik Yapan Kanun Tasarısı, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

BELEDİYELER ARADAN ÇIKARILIYOR

Yeni uygulamayla, ülke genelinde öğrencilere özel barınma hizmeti veren kurumların ruhsatlarına ilişkin belediyeler arasında farklı uygulamalardan kaynaklanan sorunların giderilmesi amaçlanıyor. Bu kapsamda, özel öğretim kurumlarında olduğu gibi, bu hizmeti verecek kurumların iş yeri açma ve çalışma ruhsatı da Bakanlık tarafından düzenlenecek.

YÖNETMELİKLE İLGİLİ AYRINTILAR

İlgili maddeye göre, özel öğretim kurumlarında olduğu gibi öğrencilere özel barınma hizmeti sunan kurumların iş yeri açma ve çalışma ruhsatı, Milli Eğitim Bakanlığınca verilecek. Mevzuata aykırılık tespit edilirse bakanlıkça bu kurumlara kapatma işlemi uygulanabilecek. Bakanlık, bu yetkisini valiliklere de devredebilecek.

Yönetmelik ile ortaokul ve lise öğrencilerine barınma hizmeti veren bütün kurumların ruhsatlandırma, standart belirleme ve denetlemelerine ilişkin kriterler genişletilecek.

Bakanlığın yeni yönetmelik taslağına göre, açılacak yurtların ilgili mevzuata uygun yangın merdiveni, yangına karşı otomatik söndürme malzemesi bulundurması gerekecek.

Yangın merdivenlerinin ve kapılarının yanmaz madde ile yapılması şartı getirilecek.

Yurtta barınmaya başlayacak her öğrenciye yurdun tanıtılması, acil durumlarda tahliye ve hareket tarzının anlatılması istenecek.

En kısa sürede yurtlarını yeni yönetmeliğe uygun hale getirmeyenler hakkında kapatmaya kadar gidebilecek cezalar verilecek.