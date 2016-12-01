Laz seddi!

Karadeniz fıkralarını aratmayan olay Derebaşı Köyü Sarılar Mahallesi'nde yaşandı. İdris Sarı, 9 yıl önce amcasının oğlu Mehmet Sarı'nın evine ulaşımı için kendi arazisinde yol yapımına izin verdi. İnşa edilenyol, yaklaşık 3 yıl önce de 6 kişinin daha yararlanmasıiçin 300 metre uzatıldı. İddialara göre bir süre önce İdris Sarı ile kuzeni Mehmet Sarı arasında anlaşmazlık çıktı. Bunun üzerine İdris Sarı, kuzeninin evine giden yolun girişinde, kendi arazisi olduğunu iddia ettiği arsa üzerine 60 metre uzunluğunda ve 2 metre yüksekliğinde beton duvar inşa ettirerek yolu ulaşıma kapattı. Kuzeni ile aynı bölgedeki 6 evde yaşayan yaklaşık 30 kişi de, yol kapanınca evlerine ulaşabilmek için dik yamaçlardan geçen patikayı kullanmak zorunda kaldı. Mehmet Sarı duvarın örüldüğü yerin tapu kayıtlarına göre kendilerine ait olduğunu belirterek, "Benden komşularımınyolunu kesmemi istedi. Buna karşı çıktım. Oda benim yolum da dahil tüm evlerin yolunu bu duvarlakesti" diyerek evine gidememekten yakındı. "Kendi egosu için bizi mağdur etti" diyen komşuları İdris Sarı'dan şikayetçi oldu. Duvar için son sözü yetkililer söyleyecek.
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