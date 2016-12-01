'Koca'man dehşet

Kadına şiddetin ardı arkası kesilmiyor. Son örneği İzmir'de yaşandı. Alkol alıp sürekli kendisini döven kamyon şoförü eşi İsmail Aktaş'tan (36) bıkan Öznur Aktaş (32), 2 çocuğunu da alarak evi terk etti. Soluğu mahkemede aldı. Boşanmadavası açtı. Kendisine yeni birhayata kurdu. Ayrılığı kabullenemeyen İsmail, önceki akşam işten dönen eşinin önünü kesti. Davadan vazgeçip eve dönmesini istedi. Reddedilince çılgına döndü. Cebinden çıkardığıekmek bıçağı ile genç kadını21 yerinden bıçakladı. Öznur Aktaş, kanlar içinde kanlar içinde yere yığılırken, cani koca yaya olarak kaçtı. Çevredeki vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden ekipler tarafındanhastaneye kaldırılan talihsizkadının, hayati tehlikesininbulunduğu öğrenildi. Emniyet güçleri, korkunç olaydan sonra ortalıktan kaybolan İsmail Aktaş'ı yakalamak için çalışma başlattı.
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