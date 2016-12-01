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'Koca'man dehşet

Cani koca, boşanma davası açan eşini, sokak ortasında 21 yerinden bıçakladı. Kanlar içinde kalan talihsiz kadın hastaneye kaldırıldı.

Kocaman dehşet
Kadına şiddetin ardı arkası kesilmiyor. Son örneği İzmir'de yaşandı. Alkol alıp sürekli kendisini döven kamyon şoförü eşi İsmail Aktaş'tan (36) bıkan Öznur Aktaş (32), 2 çocuğunu da alarak evi terk etti. Soluğu mahkemede aldı. Boşanma davası açtı. Kendisine yeni bir hayata kurdu. Ayrılığı kabullenemeyen İsmail, önceki akşam işten dönen eşinin önünü kesti. Davadan vazgeçip eve dönmesini istedi. Reddedilince çılgına döndü. Cebinden çıkardığı ekmek bıçağı ile genç kadını 21 yerinden bıçakladı. Öznur Aktaş, kanlar içinde kanlar içinde yere yığılırken, cani koca yaya olarak kaçtı. Çevredeki vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden ekipler tarafından hastaneye kaldırılan talihsiz kadının, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Emniyet güçleri, korkunç olaydan sonra ortalıktan kaybolan 'ı yakalamak için çalışma başlattı.

Fatih ŞENDİL
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  • 01 Aralık 2016, Perşembe
  • Gazete
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