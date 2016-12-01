İşkenceye gelin gitti

Aydın'da 23 yaşındaki N.G., 4 ay önce evlenerek Kocaeli'ye gelin gitti. Kocasının akıl almaz işkencelerine maruz kaldı. Kaburgası ve parmaklarında kırıklar bulunan kadının cinsel organına kezzap döküldüğü ortaya çıktı...
Çoğu genç kızın hayali olan beyaz gelinliği giyen 23 yaşındaki N.G., evlendiğine pişman oldu. Kocasının eziyet ettiği kadının dramı yürek burktu. Aydın'da N.G. (23), 4 ay önce Kocaeli'de yaşayan 24 yaşındaki R.A. ile anlaşarak evlenmeye karar verdi. Çift, dini nikahla dünya evine girdi. Geçen cumartesi gün ise N.G., yarı baygın halde baba evinin önüne bırakıldı. Eşi ve yakınlarının işkencelerine maruz kaldığını anlatan genç kadın, hastaneye kaldırıldı. Kaburgasında ve parmaklarındakırıklar olduğu, cinsel organınada kezzap döküldüğü ortaya çıktı. Kızlarının anlattıkları karşısında büyük şok yaşayan aile, jandarmaya giderek şikayetçi oldu. Ağabey Şebattin G., "Güle oynaya gelin olarak gönderdiğimiz kardeşimizi işkence edilmiş bir şekilde kapımızın önünde bulduk. Kardeşimizi hastaneye kaldırdık. Kaç gündür yoğun bakımda tedavi görüyor. Kardeşimize akıl almaz işkencelerde bulunmuş. Kaburgaları ve parmakları kırık. Sırtında vücudunun her yerinde morluklar ve işkence izleri var. Allah aşkına bunu hangi insan yapabilir. Damadın babasıarayarak hastane masraflarımızıkarşılama teklifinde bulundu.Şikayetçi olmamamızı veolayı kapatmamızı istedi. Kardeşimize bu muameleyi yapanlar cezalarını çeksin" diye konuştu.
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