Halisdemir'i şehit eden hainler hesap verecek

FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin Ankara'daki soruşturmalara yönelik ilk iddianame Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, Astsubay Ömer Halisdemir'in de şehit edildiği Gölbaşı'ndaki Özel Kuvvetler Komutanlığındaki eylemlere ilişkin iddianamesinde 18 sanık yer alıyor.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS İSTEMİ

FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının hazırladığı iddianamede 18 sanıktan 17'sinin "Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etme", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme", "TBMM'yi Ortadan Kaldırmaya veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme" ve "Nitelikli Kasten Öldürme" suçlarından 4'er kez, sanık Mihrali Atmaca'nın ise 5 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması isteniyor. Bütün sanıkların ayrıca "Silahlı Terör Örgütü Üyesi Olmak" suçundan 7 yıl 6'şar aydan 15'er yıla kadar hapsi talep ediliyor.

'ÖRGÜTÜN ELE BAŞI GÜLEN'İN TALİMATI İLE YAPILDIĞI ANLAŞILMAKTADIR'

İddianamede şu ifadeler kullanıldı:

"Darbe teşebbüsüne ilişkin yürütülen soruşturmalar kapsamında, FETÖ/PDY üyesi bir kısım asker ve kamu görevlilerinin ifadelerinden, darbe teşebbüsünün anılan terör örgütünün lideri Gülen'in bilgisi ve talimatı ile yapıldığı ve sivillerin katledilmesi, kamu görevlilerinin şehit edilmesi başta olmak üzere ortaya çıkan maddi ve manevi zarardan adı geçenin başında olduğu terör örgütünün sorumlu olduğu anlaşılmaktadır." denildi.