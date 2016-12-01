‘Gülen için, elimdeki bombayı patlatırım’

ÖKSÜZ, PLANI GÜLEN'E GÖTÜRDÜ
Tuğamiral Halil İbrahim Yıldız:
Üsteğmenken FETÖ'ye katıldım. 15 Temmuz öncesi 9 günlük bayram tatilinde Ankara'da bazı askerlerle birlikte darbe planlamasına ilişkin toplantı yaptık. Bu toplantıya Adil Öksüz de katıldı. Öksüz, "Ben bu çalışmaları ABD'ye gidip Fetullah Gülen hocama sunacağım" dedi. Darbeye karşı olan generalleri rehin alma görevi bana verildi. Bunlardan ikisini rehin aldım.
Adana'da gizli tanık Sel:
Askeri lise sınavlarına girme teklifini yapan abi bana, "Hoca efendiyi korumak için elinde bir el bombası olsa onun pimini çeker misin, kendini feda eder misin" diye sordu. Ben de "Evet" dedim. Kuleli sınavına girmeden 2 gün önce çıkabilecek 50 soruyu verdiler.
Jandarma Albay Arif Kalkan:
Askeri lisede FETÖ'ye katıldım. Gülen'le 2 kez yüz yüze görüştüm. Birinde Gülen bana 'Baki' kod adını verdi. Toplantıda, Güvercinlik'teki bir kısım generalleri rehin alıp Akıncılar'a götürme görevi verildi. Darbenin talimatını bize Türkiye'de bulunan örgüt yöneticileri aracılığı ile Gülen verdi.
Tutuklu astsubay Rifat Çelik:
15 Temmuz'da 3 kişi helikopterle yükseldik. Binbaşı Ahmet Güzel helikopterdeki üçüncü kişiye devamlı "Abi" diye hitap ediyordu. Bu kişi sivil kıyafetliydi ve tabanca taşıyordu. Hiç konuşmuyordu. Yeşilköy Askeri VIP Apronu'na indik. Binbaşı, "Sıkıyönetim ilan edildi, bundan sonra her emir sorgusuz yerine getirilecek" dedi.
'CEHENNEMİ YAŞATACAĞIZ'
Cumhurbaşkanı koruma polisi Murat Bayrak:
Otele saldıran teröristler, "Hani lan inlerimize girecektiniz, biz sizin inlerinize girdik. Nerde o? Çabuk söyleyin nereye gitti" diye sordular. Bir polis memuru teröristleri Cumhurbaşkanı'nın kaldığı villaya götürdü. Villayı otomatik silahlarla taradılar.
Marmaris suikast timinden Serkan Elçi:
Zekeriya Kuzu Cumhurbaşkanı'nı bulamayınca koruma polislerine "Size cehennemi yaşatacağız, daha yeni başlıyor" deyip küfretti. "Hani inlerimize girecektiniz, hırsızın evlatları, kafanızı kaldırdığınızda sizleri öldürürüz. Nerede o hangi helikopterle gitti, hangi havalimanına inecek" dedi.
İLK İŞ HAPİSTEKİLERİ ÇIKARMAKTI
İzmir'de Şapka kod adlı gizli tanık:
Telefonuma kurulan program üzerinden sorumlularım olan Cihan ve Osman abileri görebiliyordum. Adil Öksüz bir konuşmasında, 15 Temmuz'da yapılacak ilk işlerden birinin tutukluları çıkarmak olduğunu söyledi. Ayrıca, 'Arkadaşlar biraz önce içerideki odadan büyüğümüzle görüştüm. Sizlere selamı var" demişti. Büyüğümüz dediği kişinin Fethullah Gülen olduğunu düşünüyorum.
Paşa kod adlı astsubay Zekeriya Kuzu:
FETÖ yapılanmasında faaliyet yürüttüm. Sadece kod adını bildiğim bir abi ile sürekli görüşüyordum. Bana 1 dolarlık banknot vererek, bu parayı Gülen'in gönderdiğini ve her zaman cüzdanımda taşımamı söyledi.
Akar'ın yaveri Yarbay Levent Türkkan:
Örgütün talimatıyla Genelkurmay Başkanı ve 2. Başkanı'nın odasına dinleme cihazı yerleştirdim.
Başbakanlık Özel Kalem Görevlisi Muhammet Uslu:
Dinleme cihazlarını Türkkan'a ben verdim.
Helikopter pilotu Beniz Aldemir:
Ankara Emniyeti'ni bombalayan helikopter pilotları Yarbay Erdal Başlar ve Binbaşı Sadullah Abra ile MİT'e ateş eden Yarbay Murat Karataş ve Binbaşı Taha Fatih Çelik de benim gibi FETÖ mensubu.
Ankara'da sivil hedeflere atış yapan Kara Pilot Yarbay İlkay Ateş:
Küçük yaşlardan itibaren FETÖ bünyesinde yer aldım.
SABAH
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