Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan hakim ve savcıların ifadeleri, örgütün Denizli Adliyesi imamının matematik öğretmeni olduğunu ortaya koyarken, darbe girişiminin ardından yurt dışına kaçtığı tespit edilen zanlı hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

Alınan bilgiye göre, Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDYsoruşturması kapsamında tutuklanan 10 hakim ve savcının ifadeleri, örgütün Denizli Adliyesi yapılanmasını da ortaya koydu.

Sanıkların ifadeleri doğrultusunda, "İdris" kod adını kullanan adliye imamının, kentte matematik öğretmenliği yapan 35 yaşındaki Musa Kesler olduğu belirlenirken, zanlının darbe girişiminin ardından önce Kazakistan'a, oradan ABD'ye kaçtığı tespit edildi.

Örgüt mensubu hakim ve savcıların maaşlarının yüzde 10'luk kısmını örgüte aktardıkları bildirilirken, Kesler'in adliye yapılanmasında 5'er kişilik ve birbirlerinden bağımsız hücreler oluşturduğu, birbirlerinden habersiz bu hücrelerin belirli periyotlarda adliye imamı başkanlığında toplandıkları belirlendi.

Gazi Üniversitesi mezunu Musa Kesler'in bir inşaat şirketi çalışanı olarak gözüktüğü öğrenildi.

Musa Kesler hakkında yakalama kararı çıkartılırken, soruşturma kapsamında daha önce tutuklanarak cezaevine konulan eşi Gülcan Kesler'in de 'Belma' kod adıyla, kadın hakim ve savcıların sorumlusu olduğu belirtildi.