2014-2016 ALES SORULARININ ÇALINDIĞI İDDİASI
ÖSYM'nin yaptığı 2009 - 2014 KPSS ve ALES sınavlarının sorularının FETÖ mensubu adaylara dağıtıldığı ve sınavlarda kopya çekildiği iddiasını soruşturan Ankara Başsavcılığı, 2005 - 2013 yılları arasındaki ALES sınav sorularının da sınav öncesinde ÖSYM dışına çıkarıldığı yönünde delillere ulaştı. ALES sonuç incelemelerinde soruların çalındığı tespit edildi. Savcılık soruşturması kapsamında göz altına alınan şüphelilerin 2014-2016 yılları arasında da ALES sorularının bir kısmının sızdırıldığı yönündeki itirafları üzerine savcılık ÖSYM'de yeniden inceleme yapılması talimatını verdi.
KOZMİK ODA'DA YENİDEN ARAMA
Soruşturma kapsamında ÖSYM ile yazışmalar yapan Başsavcılık, bu sınavlarda sorulan soruların Soru Hazırlama Daire Başkanlığı'ndaki bilgisayar sistemine aktarılırken FETÖ mensuplarınca yedeğinin alındığını belirledi. Yedeklenen bu soruların yine terör örgütü mensuplarınca dışarıya sızdırıldığını tespit eden Başsavcılık, hazırlanan soruların saklandığı "kozmik oda" olarak adlandırılan bilgisayar odasında arama yaptı. 2010 KPSS soru hırsızlığının ardından ÖSYM Kozmik Oda'sında aramalar yapılmış, bilgisayarlara el konulmuştu.
SIR'IN KOPYASI ALINDI
Emniyet güçleri Kozmik Oda'da soruların saklanma ve taşınmasını sağlayan SIR cihazının incelenmesi üzerinde yoğunlaşıldığı öğrenildi. SIR cihazının yedeklemesini yapan emniyet yetkilileri, cihaz üzerinden herhangi bir şekilde dışarıya veri aktarımı olup olmadığını inceleyecek.
SIR'I TÜBİTAK YAPTI
Ankara Savcısı Ender Coşkun tarafından yürütülen soruşturma, 15 Temmuz sonrasında FETÖ ile mücadele amacıyla çıkarılan KHK'larla kurumları ile ilişiği kesilen FETÖ mensuplarının tutuklanması aşamasından sonra yeni bir boyut kazanmıştı.
ÖSYM'de "sır cihazı"na yükleme yaparken soruların birer kopyasını kendilerine aldıkları belirlenen FETÖ mensuplarından bazıları itiraflarında kopyalama sistemine ilişkin bilgiler vermişlerdi.
Savcılığın talimatıyla belleğinin bir kopyası alınan "sır cihazı" ile ilgili de ilginç bir detay ortaya çıktı. Cihazın, FETÖ'nün bu kurumda etkili olduğu dönemde TÜBİTAK tarafından üretilip ÖSYM'ye verildiği öğrenildi. Cihazı üretenlerin kendileri için yedekleme alabilecekleri bir sistem kurup kurmadıkları bilişim uzmanları tarafından yapılan incelemeler sonucunda ortaya çıkarılacak.
SIR NEDİR?
SIR adı verilen cihaz, yedekleme için kullanılan hafıza belleği anlamına geliyor. ÖSYM'de bilgisayarların veri kopyalama ya da çıktı almaya izin vermeyecek şekilde yapılmasından dolayı merkezde hazırlanan soruların güvenli şekilde matbaaya taşınmasını sağlayan özel yapım cihaz işlevini görüyor.
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