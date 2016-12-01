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EŞSİZ itiraz!

EŞSİZ itiraz!
Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (), 15 Temmuz darbe girişiminin ardından 24 ve 31 Ağustos tarihlerinde ile bağlantıları nedeniyle 3 bin 390 hakim ve savcıyı ten etti. Çoğu kaçak durumundaki bu hainlerin eşleri "Kocam mesleğe dönsün" diye itiraz etti. Ancak HSYK bu şekilde yapılan başvuruları, "Kendileri gelip başvurmaları gerekirdi" diyerek, "taraf sıfatı olmadığı" gerekçesiyle reddetti.

ERSAN ATAR
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  • 01 Aralık 2016, Perşembe
  • Gazete
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