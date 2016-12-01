EŞSİZ itiraz!

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK), 15 Temmuz darbe girişiminin ardından 24 ve 31 Ağustos tarihlerinde FETÖ ile bağlantıları nedeniyle 3 bin 390 hakim ve savcıyı meslekten ihraç etti. Çoğu kaçak durumundaki bu hainlerin eşleri "Kocam mesleğe dönsün" diye itiraz etti. Ancak HSYK bu şekilde yapılan başvuruları, "Kendilerigelip başvurmalarıgerekirdi" diyerek,"taraf sıfatı olmadığı"gerekçesiyle reddetti.
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