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'da bir askerimiz yaralandı

Suriye'nin Halep kentine bağlı El-Bab bölgesinde yaralanan bir asker 'e getirildi.

El Babda bir askerimiz yaralandı

Suriye'nin Halep kentine bağlı El-Bab bölgesinde yaralanan bir asker 'e getirildi.

Harekatı sırasında El-Bab ilçesi yakınlarında düzenlenen operasyonda yaralanan , 112 Acil Servis ekipleri tarafından sınırdan alınarak Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı.

askerin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
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  • 01 Aralık 2016, Perşembe 18:43
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