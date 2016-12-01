Suriye'nin Halep kentine bağlı El-Bab bölgesinde yaralanan bir asker Kilis'e getirildi.
Fırat Kalkanı Harekatı sırasında El-Bab ilçesi yakınlarında düzenlenen operasyonda yaralanan Türk askeri, 112 Acil Servis ekipleri tarafından sınırdan alınarak Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralı askerin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
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