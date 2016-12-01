Halk TV'de yayınlanan "Ayşenur Arslan'la Medya Mahallesi" isimli programda Halep ile ilgili "Temizlik yapılıyor, Halep özgürleşiyor" gibi ifadeler kullanıldı.
SİVİLLER KATLEDİLİYOR
Rejim kuşatmasında yaklaşık 300 bin sivilin bulunduğu doğu Halep'te İl Sağlık Müdürlüğünün verilerine göre, halk 96 gündür temel insani ihtiyaçlarını gideremiyor. Son iki hafta içinde kentin doğusundaki tüm hastaneler ve sağlık merkezleri rejim saldırılarıyla hizmet dışı kaldı.
14 GÜNDE 650 SİVİL HAYATINI KAYBETTİ
Kentte hizmet veren yalnızca 3 fırın bulunuyor. Bölgede okulların tümü kapalı. 14 gündür ölen sivil sayısı 650'ye çıkarken, yaklaşık 300 bin sivil, 30 kilometrekarelik bölgede sıkıştı.
Suriye Türkmen Meclisi'nin yaptığı açıklamaya göre ise Türkmen mahalleleri tamamen yıkıldı ve bu bölgelere Esad'la işbirliği halinde PKK unsurları giriyor.
HALK TV KATLİAMLARA "TEMİZLİK" DEDİ
Bütün bu gerçekler dünyanın gözleri önünde cereyan ederken Halk TV bu süreci "Halep Özgürleşiyor" diye tanımladı.
Yapılan katliamlar ise "temizlik" olarak nitelendi.
kalan karakter 1000
chp nin kanalı değil esadın kanalı
chp israilin ve abd nin türkiye ayagidir acik acik ilan etmisler bunu yillardir biliyoruz
Partisinden ne hayır gördükki kanalından görelim. Bunlar tamamen ortalığı karıştırma görevli mikserler.
halk tv yide bir temizlemek,özgürleştirmek gerekiyor...HALEP İÇİN ÖYLE KONUŞUYORLAR YA...O YÜZDEN SÖYLEDİM...
temizlik yapılıyor.halep özgürleşiyor.güzel temizlik derken temizlenenler türkmenler.özgürleşiyor derken de özgürleşenler pyd/pkk.bunumu demek istediniz.elbetteki.orada olan bu.siz var ya ebediyen bu ülkeye iktidar olamazsınız.allahın izniyle bu aziz millet size bu ülkede iktidaryüzü göstermeyecek inşaallah.
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