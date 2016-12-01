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CHP'nin kanalında '' rezaleti

CHP'nin kanalı 'de 'te yaşanan insanlık dramı için skandal ifadeler kullanıldı. Esed rejiminin saldırıları nedeniyle binlerce kişi açlıkla, hastalıkla mücadele ederken Halk TV'de "Temizlik yapılıyor, Halep özgürleşiyor" gibi ifadeler kullanıldı.

CHPnin kanalında Halep rezaleti

'de yayınlanan "Ayşenur Arslan'la Medya Mahallesi" isimli programda ile ilgili "Temizlik yapılıyor, Halep özgürleşiyor" gibi ifadeler kullanıldı.

SİVİLLER KATLEDİLİYOR
Rejim kuşatmasında yaklaşık 300 bin sivilin bulunduğu doğu Halep'te İl Sağlık Müdürlüğünün verilerine göre, halk 96 gündür temel insani ihtiyaçlarını gideremiyor. Son iki hafta içinde kentin doğusundaki tüm hastaneler ve sağlık merkezleri rejim saldırılarıyla hizmet dışı kaldı.

14 GÜNDE 650 SİVİL HAYATINI KAYBETTİ
Kentte hizmet veren yalnızca 3 fırın bulunuyor. Bölgede okulların tümü kapalı. 14 gündür ölen sivil sayısı 650'ye çıkarken, yaklaşık 300 bin sivil, 30 kilometrekarelik bölgede sıkıştı.

Suriye Türkmen Meclisi'nin yaptığı açıklamaya göre ise Türkmen mahalleleri tamamen yıkıldı ve bu bölgelere Esad'la işbirliği halinde PKK unsurları giriyor.

HALK TV KATLİAMLARA "TEMİZLİK" DEDİ
Bütün bu gerçekler dünyanın gözleri önünde cereyan ederken Halk TV bu süreci "Halep Özgürleşiyor" diye tanımladı.

Yapılan katliamlar ise "temizlik" olarak nitelendi.
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  • 01 Aralık 2016, Perşembe 12:54
YORUMLAR 5 yorum yapıldı

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ihsan ihsan

chp nin kanalı değil esadın kanalı

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evet0
hayır0
cevapla 01.12.2016 14:24
vatansever61 vatansever61

chp israilin ve abd nin türkiye ayagidir acik acik ilan etmisler bunu yillardir biliyoruz

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evet0
hayır0
cevapla 01.12.2016 14:16
VATANSEVER-1 VATANSEVER-1

Partisinden ne hayır gördükki kanalından görelim. Bunlar tamamen ortalığı karıştırma görevli mikserler.

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evet2
hayır0
cevapla 01.12.2016 13:42
CESUR Y&#220;REK CESUR YÜREK

halk tv yide bir temizlemek,özgürleştirmek gerekiyor...HALEP İÇİN ÖYLE KONUŞUYORLAR YA...O YÜZDEN SÖYLEDİM...

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evet2
hayır0
cevapla 01.12.2016 13:25
misafir misafir

temizlik yapılıyor.halep özgürleşiyor.güzel temizlik derken temizlenenler türkmenler.özgürleşiyor derken de özgürleşenler pyd/pkk.bunumu demek istediniz.elbetteki.orada olan bu.siz var ya ebediyen bu ülkeye iktidar olamazsınız.allahın izniyle bu aziz millet size bu ülkede iktidaryüzü göstermeyecek inşaallah.

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evet3
hayır0
cevapla 01.12.2016 13:15
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