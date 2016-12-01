CHP, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından yürütülen FETÖ ve PKK operasyonları kapsamında tutuklanan HDP milletvekilleri ve Cumhuriyet Gazetesi yazarlarının serbest bırakılmasını istedi. Aralarında Fikri Sağlar'ın da olduğu 5 milletvekili Ahmet Türk ve HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile Cumhuriyet gazetesi yazarlarını cezaevinde ziyaret etti. Ziyaretlere ilişkin bilgi veren Mersin Milletvekili Fikri Sağlar, tutuklu milletvekilleri ve Cumhuriyet gazetesi yazarlarının serbest bırakılmasını istedi.
CHP'li Sağlar, birlikte cezaevi ziyaretinde bulunduğu İstanbul Milletvekilleri Ali Şeker, Eren Erdem ve Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal'la birlikte Meclis'te basın toplantısı düzenledi. Adalet Bakanlığı'ndan aldıkları izinle Edirne ve Silivri'de cezaevi ziyaretleri gerçekleştirdiklerini belirten Sağlar, Ahmet Türk, Selahattin Demirtaş ve Cumhuriyet gazetesi yazarlarıyla yaptıkları görüşmelere ilişkin "Uygulanan tecrite rağmen sağlık durumları ve moralleri iyi. Hatta bizden bile moralleri iyi" ifadesini kullandı. Milletvekillerine yapılan operasyon ve tutuklanma yöntemlerinin hukuki değil siyasi bir operasyon olduğunu öne süren Sağlar, "Milletvekilleri derhal serbest bırakılmalıdır. 74 yaşındaki Ahmet Türk'ün tutuklanması, tıpkı seçilmiş milletvekillerinin tutuklanması gibi terör ve şiddeti besler, Türk derhal serbest bırakılmalıdır. Yüzbinlerce insan KHK'lar ile haklarında hiçbir yargılama yapılmadan görevden uzaklaştırılmış, cezaevlerine atılmıştır. KHK'lar yük hükmünde sayılmalıdır. OHAL derhal kaldırılmalıdır" diye konuştu. Sağlar, CHP'nin dokunulmazlıkların kaldırılması yönünde oy kullandığının hatırlatılarak Demirtaş'la bu konuların konuşulup konuşulmadığı sorusu üzerine "Demirtaş'la geçişle ilgili değerlendirmemiz olmadı" dedi. Sağlar HDP'li milletvekillerinin cezaevi ziyaretine izin verilmemesiyle ilgili de "Biz talep ettik, Adalet Bakanlığı izin verdi. Yerinde gözlemde bulunduk" diye konuştu.
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