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Çankaya’da önemli gün

Çankaya’da önemli gün
Başbakan Binali Yıldırım ile MHP lideri Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı sistemi için yapılacak değişikliği görüşmek üzere bugün saat 14.00'de Çankaya Köşkü'nde bir araya gelecek. Mutabık kalınacak çalışma toplantıdan sonra kamuoyuna açıklanacak. CHP, Başbakan Yıldırım ile Bahçeli'nin bugün yapacağı görüşme öncesindebir kez daha "kapımız açık, görüşmeye hazırız" mesajı verdi.
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  • 01 Aralık 2016, Perşembe
  • Gazete
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