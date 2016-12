Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü (BYEGM), eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'ın sürekli basın kartı yenileme başvurusunu reddetti.

BYEGM'den yapılan yazılı açıklamada, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi öncesinde yurdu terk eden ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ-PKK soruşturmaları çerçevesinde hakkında yakalama kararı bulunan Dündar'ın sürekli basın kartı yenileme başvurusunun reddedildiği bildirildi.

Basın kartlarının yenilenmesi çalışmaları kapsamında Can Dündar'ın kuruma yaptığı başvuruyu değerlendiren BYEGM'nin, Dündar'ın sürekli basın kartının yenilenmesi talebine ret yanıtı verdiği vurgulanan açıklamada, "Yurt dışında her fırsatta Türkiye'yi karalayan, gerçek dışı isnatlarda bulunarak aleyhte propaganda yapan Can Dündar'ın talebi, milli güvenlik politikası nedeniyle reddedilmiştir. Dündar'ın sürekli basın kartının tamamen iptal edilip edilmeyeceğine önümüzdeki aylarda toplanacak olan Basın Kartı Komisyonu karar verecektir." denildi.