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'a tokat gibi yanıt!

Almanya'ya kaçıp Türkiye aleyhinde kara propaganda yapan firari vatan haini , yüzsüzlükte sınır tanımadığını bir kez daha gösterdi.

Can Dündara tokat gibi yanıt!

Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü (BYEGM), eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni 'ın sürekli yenileme başvurusunu reddetti.

BYEGM'den yapılan yazılı açıklamada, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi öncesinde yurdu terk eden ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ-PKK soruşturmaları çerçevesinde hakkında yakalama kararı bulunan Dündar'ın sürekli basın kartı yenileme başvurusunun reddedildiği bildirildi.

Basın kartlarının yenilenmesi çalışmaları kapsamında Can Dündar'ın kuruma yaptığı başvuruyu değerlendiren BYEGM'nin, Dündar'ın sürekli basın kartının yenilenmesi talebine ret yanıtı verdiği vurgulanan açıklamada, "Yurt dışında her fırsatta Türkiye'yi karalayan, gerçek dışı isnatlarda bulunarak aleyhte propaganda yapan Can Dündar'ın talebi, milli güvenlik politikası nedeniyle reddedilmiştir. Dündar'ın sürekli basın kartının tamamen iptal edilip edilmeyeceğine önümüzdeki aylarda toplanacak olan Basın Kartı Komisyonu karar verecektir." denildi.
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  • 01 Aralık 2016, Perşembe 18:12
YORUMLAR 4 yorum yapıldı

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memo memo

sutu bozuk serefsizin

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hayır0
cevapla 01.12.2016 19:39
birt&#252;rk birtürk

basın kartını iptal edip nüfus cüzdanını da pembe yapın

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evet0
hayır0
cevapla 01.12.2016 18:53
T&#252;rkiye Halkı Türkiye Halkı

Sana Almanya, Amerika ve ne kadar Türkiye düşmanı varsa onlar kart çıkarsın .. Ama öz vatanını satan karalayan hainler ancak kullanılır unutma !!!!

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hayır0
cevapla 01.12.2016 18:49
misafir misafir

sana basın kartını artık almanya,fransa,avusturya verir.hiç merak etme.ama şunu bilesin ki türkiyede artık rızkın kesilmiştir.bundan sonra sokaktan bulduklarıylan yetinmelisin.

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evet0
hayır0
cevapla 01.12.2016 18:43
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