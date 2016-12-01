Başbakan Yıldırım'dan önemli açıklamalar





Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşmasından satırbaşları;

ADANA'DAKİ YANGIN İÇİN ARAŞTIRMA KOMİSYONU KURULACAK

Adana'da hayatını kaybedenlere rahmet diliyoruz. Herkes bilmeli ki olay aydınlanacak, sorumlular cezalandırılacak. Bakanlarımızı olay yerine gönderdik. Aileleri teker teker ziyaret ettiler. Onların acılarını paylaştılar. Milletimiz bilmelidir ki olay aydınlatılacak, sorumlular cezalandırılacak. İnsanın olduğu yerde hata eksik olmuyor. Bu konuda TBMM araştırma komisyonu kurulacak.

TÜSİAD Türkiye'nin adını dünyaya duyurması hepimiz için iftiar meselesidir. Biz çalışanları, çalıştıranları, fabrikaları hiçbirini birbirinden ayrı tutmuyoruz. Ülkemiz için üretiyorsunuz bir yandan bir yandan da halkımızın refahına katkı sağlıyorsunuz.

15 Temmuz'da büyük bir felaketin eşiğinden döndük. Alçak bir darbe girişiminin eşiğinden döndük. Bu darbe girişiminin başarısız olmasındaki en önemli sebep vatandaşımızdaki demokrasi bilincinin gelişmiş olmasıdır.

8 Kasım'dan sonra piyasalarda bir dalgalanma yaşamaya başladık. Ekonomik belirsizlik söylentileri hat safhada. Bunun arka planında 8 Kasım'daki ABD seçimlerinde Cumhuriyetçi adayın kazanması görülüyor. Sayın Trump seçim kampanyasında ABD'nin daha çok kendi içine yoğunlaşacağını, dış dünyayla ilişkilerini azaltacağı söylemlerinde bulundu. Yani ABD'nin son 50 yıldır ihmal ettiği çalışmalara daha fazla yoğunlaşacağını söyledi. Bu söylem bütün dünyada ekonomi üzerinde bir olumsuz etki yaptı. Türkiye'de bundan nasip aldı. 8 Kasım'da başlayan bu gelişmeleri Türkiye'ye mahsus görürsek yanlış değerlendirmiş oluruz. Meksika'dan sonra ikinci sıradayız.

Bizim bir ayrışmamız olduğu doğru. Bütün para birimleri yüzde 5-6 sapma yaşadığında TL iki katı sapma yaşadı. Biz geçen 4 ay içinde uçurumun kenarından döndük. Büyük bir tehlike atlattık. 60 darbesi öncesi Türkiye'nin kişi başı milli geliri 583 dolar, 61'de 194 dolara düşmüş, 80'de ihtilal öncesi 1860 dolar, ihtilal sonrası 1195'e düşmüş, nereden nereye. İhtilaller ülkeyi fakirleştiriyor. Kazanımları kaybettiriyor. 15 Temmuz'da bir ciddi bir sarsıntı yaşamadık. Çünkü darbe başarılı olamadı ve vatandaşlarımız ilk gün 2,5 milyar dolar bozdurdu. Takip eden 15 gün içerisinde de bozdurulan para 11,5 milyar doları aştı.

Bunu da atlatacağız. Endişeye gerek yok. Bunun üstesinden geleceğiz. Türkiye ekonomisi kapalı bir ekonomi değil. Küresel ekonominin bir parçası. Türkiye'de bugün iş aleminin dünyayla ile ilişiği devletten daha fazla.