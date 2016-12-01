Barbaros Muratoğlu gözaltına alındı iddiası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen ile çekilmiş fotoğrafları basına sızan Doğan Holding Ankara Temsilcisi Barbaros Muratoğlu'nun gözaltına alındığı ve İstanbul'a getirileceği belirtildi. Gazeteci yazar Murat Kelkitlioğlu gözaltı bilgisini kendi hesabından duyurdu. İlk bilgilere göre Barbaros Muratoğlu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nun talimatıyla Ankara'da gözaltına alındı
FETÖ'NÜN MEDYA AYAĞI İÇİN DÜĞMEYE BASILDI
Kelkitlioğlu şunları söyledi: "İstanbul cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gözaltına alınan Muratoğlu İstanbul'a getirilecek! Bu gözaltıyla medyadaki FETÖ operasyonunun düğmesine basılmış oldu! Muratoğlu'nun sorgulanmasıyla soruşturma yukarıdaki isimlere gider! Aydın Doğan'ın FETÖ kriptosu başlıklı yazımın ardından gözaltına alınan Muratoğlu için 30 gün gözaltı süresi istendi!"
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Aydin Dogani alin iceri biran evvel...Türkiyenin icindeki gizli Yahudi ve Fetonun gizli para imami !!!
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