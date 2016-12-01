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gözaltına alındı iddiası

Teröristbaşı Gülen'le fotoğrafları basına sızan Doğan medyasının Ankara Temsilcisi 'nun gözaltına alındığı belirtildi.

Barbaros Muratoğlu gözaltına alındı iddiası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün () elebaşı Fetullah Gülen ile çekilmiş fotoğrafları basına sızan Doğan Holding Ankara Temsilcisi 'nun gözaltına alındığı ve İstanbul'a getirileceği belirtildi. Gazeteci yazar Murat Kelkitlioğlu gözaltı bilgisini kendi hesabından duyurdu. İlk bilgilere göre Barbaros Muratoğlu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nun talimatıyla Ankara'da gözaltına alındı

FETÖ'NÜN MEDYA AYAĞI İÇİN DÜĞMEYE BASILDI
Kelkitlioğlu şunları söyledi: "İstanbul cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gözaltına alınan Muratoğlu İstanbul'a getirilecek! Bu gözaltıyla medyadaki FETÖ operasyonunun düğmesine basılmış oldu! Muratoğlu'nun sorgulanmasıyla soruşturma yukarıdaki isimlere gider! Aydın Doğan'ın FETÖ kriptosu başlıklı yazımın ardından gözaltına alınan Muratoğlu için 30 gün gözaltı süresi istendi!"
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  • 01 Aralık 2016, Perşembe 10:37
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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Salih Salih

Aydin Dogani alin iceri biran evvel...Türkiyenin icindeki gizli Yahudi ve Fetonun gizli para imami !!!

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 01.12.2016 11:08
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