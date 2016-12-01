Bakan Albayrak: “Bugün dünden daha iyi olacak"

Bir dizi ziyaret ve açılış için bugün havayolu ile Trabzon'a buradan da karayolu ile Rize'ye gelen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Gündoğdu mahallesinde 275 kişinin istihdam edileceği ve 14 yılda 20 milyon kişiye hizmet verecek Enerji SA Çağrı Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi.

"RİZE BABA OCAĞI"

Açılışta bir konuşma yapan Bakan Albayrak, "Rize benim için aynı zamanda baba ocağı olduğu içinde ayrı güzel bir memleket. Dolayısıyla hem Rize'ye hem enerji piyasalarına çok pozitif bir gündemle bugün burada güzel bir açılış olduğu için çok memnunum" diye konuştu.

ADANA'DAKİ YANGIN

Adana'da yurtta yaşanan yangın olayına da değinen Bakan Albayrak, "Adana'da çok elim bir olay yaşadık. Bugün toprağa vereceğimiz 12 vatandaşımıza Allah'ta rahmet diliyorum. Kederli ailelerine de sabrı cemil niyaz ediyorum" ifadelerini kullandı.

"HİZMET KALİTE ÇITASINI BİR ÜST NOKTAYA TAŞIYORUZ"

Enerji piyasasında hizmet kalitesini arttırmak için önemli kararlar aldıklarını vurgulayan Bakan Albayrak, "Hakikaten 2016 Mayıs ayında enerji piyasalarının elektrik dağıtım sektörü içerisinde hizmet kalitesini müşteri memnuniyetini çıtasını bir üst noktaya taşımak için önemli kararlar aldığımız bir süreç başlattık. Bu önemli adımlardan bir tanesi de çağrı merkezleri aracılığıyla vatandaşlarımızın bu hizmet kalitesine duydukları ihtiyacının karşılanması noktasında yüksek düzeyli bir standart düzeyi olmak. Bunlardan bir tanesi bugün burada açılışını gerçekleştireceğimiz çağrı merkezidir. Bu tabi Rize'de de ayrı bir anlam ifade ediyor" şeklinde konuştu.

"BUGÜN DÜNDEN DAHA İYİ OLACAK"

Bugünün dünden daha iyi olacağını dile getiren Bakan Albayrak, "Toplam 275 tane şehrimizin insanına önemli bir düzeyde istihdam oluşturması itibariyle de Rize ekonomisi açısından da önemli bir gün bugün. Burada kritik ve önemli olan husus şudur. Türkiye enerji ve elektrik piyasaları önümüzdeki dönemde artan büyümeye bağlı olarak ülkemizin ekonomisinin büyümesine bağlı olarak gerekli altyapı ihtiyacını gerekli yapısal düzenleme ihtiyacının karşılamak için önemli adımlar atmaya devam edecek. Yaklaşık bir yıl olacak önümüzdeki 2020'ye kadar ki 5 yıllık tarife döneminde tüm bu çerçevede eksiklikler yok mu ? var. Ben Enerji Bakanı olarak her gün işin üstündeyim. Bugünümüz dünümüze denk olmayacak. Bugün dünden daha iyi olacak. Güçlü bir kazan-kazan sistemi uyguluyoruz. Hem vatandaşımız kalitesini artmasına dayalı mutlu olacak kazanacak hem firmalarımız bu kurumsallaşma altyapı iyileştirilmesi ve şirket marka değerlerinin yükselmesine dayalı olarak firma değerleri artacağı için uluslararası anlamla değer kazanacak hem de biz devlet olarak sizlerden aldığımız yetkiyi size hizmet olarak döndürme noktasında da görevimizi yerine getirme noktasında kazanmış olacağız. Bugün önemli bir gün. Ben sadece hem Rize'ye gelmiş olmaktan hem burada sizlerden buluşmuş olmaktan hem de Rize'ye güzel bir açılışla, ekonomisine istihdamına güzel bir katkı vermekten dolayı çok memnunum" ifadelerini kullandı.