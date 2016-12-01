Alkollü içkiler ile tütün ürünlerinden alınan Özel Tüketim Vergisi'ne zam geldi.

Alkollü içki-sigarada ÖTV yüzde 10 ile yüzde 27.5 arasında arttı.

Resmi gazetede yayımlanan karara göre, alkollü içkilerin ÖTV'si yüzde 10, tütün ürünlerinin ÖTV'si de yüzde 27,5 oranında artırıldı.

2016'ya girilirken de alkol ve sigarada ÖTV artışına gidilmiş ve bu ürünlere yüzde 10'lara varan zamlar gelmişti. Böylece, yıl sona ermeden alkol ve sigarada bir kez daha ÖTV artışına gidilmiş oldu.

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ZAM ORANLARI

Biranın vergi oranı yüzde 63 olarak korundu ancak asgari maktu vergi oranı 1,628'den 1,1691 liraya çıkarıldı. Bu yüzde 10'luk artış anlamına geliyor.

Rakıda litre başına asgari maktu vergi tuturı 134,84 lira olarak uygulanıyordu. Zamla birlikte bu rakam 148,33 liraya yükseldi. Artış yaklaşık yüzde 10 civarında oldu.

Sigarada asgari maktu vergi tutarları değişmedi ancak paket başına alınan maktu vergi tutarlarında artış oldu. Her bir dal sigara için alınan vergi artışı 7 kuruş olarak gerçekleşti ve böylece paket başına alınan 5,1 liralık vergi 6,5 liraya çıktı. Sigarada da artış yaklaşık yüzde 27,5 oldu.

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