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'da 2 katlı binada yangın!

'nın ilçesinde salı akşamı yanan kız öğrenci yurdunun yakınındaki iki katlı binada yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Aladağda yine yangın!
'nın ilçesinde, salı akşamı çıkan yangında 12 kişiye mezar olan öğrenci yurdunun bulunduğu Sinanpaşa Mahallesi'nde bir evde saat 17.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yurt yangınında ölen öğrencilerin cenazelerinin toprağa verilmesinin ardından çıkan yangın hava karardığı ve ev yüksekte olduğu için ilçenin geniş kesiminden görüldü.

Evden yükselen alevlere itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri çok kısa sürede müdahale etti. İçerde kimsenin olmadığı evde çıkan yangın söndürüldü.

Yurt yangını nedeniyle tedirgin olan vatandaşlar da buraya akın edince kısa süreli panik yaşandı. Can kaybının olmadığı evde soğutma çalışması yapılarak, çıkış nedeni incelenmeye başlandı.
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  • 01 Aralık 2016, Perşembe 18:22
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