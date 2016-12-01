Affedin bizi çocuklar

14 KİŞİ İÇİN GÖZALTI KARARI
Faciadan yaralı kurtulan bir kız öğrenci, "Alt katta bulaşık yıkıyorduk. Arkadaşımın elini elektrik çarptı. Çıtır çıtır ses gelmeye başladı. Sonra yangın çıktı" diye konuştu. Öte yandan yangında ölenlerin kimlikleri belli oldu: Eğitmen Fatma Canatan, yurt müdürünün kızı 7 yaşındaki Sare Betül Genç, 8'inci sınıf öğrencileri Sema Nur Aydoğdu, Zeliha Avcı, Sevim Köylü, 7'nci sınıf öğrencileri Gamze Bagir, Sümeyye Yetim, İlknur Maden, 6'ıncı sınıf öğrencisi Nurgül Pertlek, 5'inci sınıf öğrencileri Bahtınur Baş, Tuğba Ağdoğdu ile Cennet Karataş. Ölenler arasında bulunan 7 yaşındaki Sare Betül Genç'in yurt müdürü Cumali Genç'in kızı olduğu öğrenildi. Talihsiz kız hayatını kaybederken, annesi Ayşe Genç ise dumandan zehirlenerek Adana Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaşamını yitiren bazı öğrencilerin eğitim gördüğü Sinanpaşa Ortaokulu'nda ise yas tutuldu. Bu arada olayla ilgili olarak yurt müdürü Cumali Genç'in de aralarında bulunduğu 14 kişi için gözaltı kararı çıkarıldı. merdi ven muamması Önceki gece çıkan yangında sosyal medyadan ilk duyulan iddia ise yangın merdivenlerinin kilitli olması oldu. Adana Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü bu iddiayı doğruladı. Ancak Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak dün yaptığı açıklamada "Yüreğimiz yandı. 11 yavrumuzu ve bir öğretmenimizi kaybettik. Olay yeri inceleme ekipleri ve itfaiye çalışanları, yangın merdiveninin kilidinin olmadığını söyledi. Hatta merdivenin girişindeki kapıda bulunan tül perde yangında zarar görmemiş. Yurdun denetimi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılıyor. 2015 yılında çok kapsamlı bir denetim yapılmış. Bu yılın haziran ayında da yine denetimden geçmiş. Ruhsatlı bir bina ayrıca çalışma izni de bulunuyor" dedi.
CENAZE ARAÇLARI AĞLATTI
Yangında yaşamını yitiren 12 kişinin cenazeleri, Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Kimlik tespiti için ailelerden kan örneği alınırken, 7 cansız bedenin kime ait olduğu belirlendi. Adli Tıp önünde bekleyen 12 cenaze aracı ise görenleri ağlattı.
İZİN ALDILAR KURTULDULAR
Öğrenciler Merve Dilara Gölükçü ile Hacer Manıt'ın ise izinli oldukları öğrenildi. 8. sınıfa giden Merve Dilara'nın hasta olduğu için yurttan izin aldığı, Hacer Manıt'ın ise annesi Kıymet Manıt hasta olduğu için izin alıp evde kaldığı öğrenildi. Kızlardan Hacer Manıt yangından sağ kurtulan arkadaşlarıyla görüştüğünü söylerken, ölen arkadaşları için ağladığını söyledi. Bu arada maddi imkansızlıklarla öğrenim görmeye çalışan çocukların yaşadığı köy evlerindeki bakımsızlık ve olanaksızlıklar da yürek burktu.
ÇAREMİZ YOKTU
Adana Aladağ'da ortaokul ve lise öğrencilerinin kaldığı yurt yangınında hayatını kaybeden Cennet Karataş, 5. sınıf öğrencisiydi. Belediye işçisi babası Mehmet Karataş, 5 çocuğundan en büyüğü olan kızı için "Geleceğimdi benim. Sıcakkanlı, öyle güzel bir çocuktu ki, ömrüm boyunca unutamam" derken boğazı düğümlendi. Kızının doktor olmak istediğini ve okumayı çok sevdiğini söyleyen Karataş "Köyde okul yoktu. Aladağ'da başladı. Tek yurttu burası. Eleştirme şansımız da yoktu ki. Başka seçeneğimiz yoktu. Mecburduk. Ücretsiz kalıyordu. Okul açıldığından bu yana üç kez görüşebildik. Hafta sonları da gelemiyordu, ulaşım sağlanamamıştı. Ben kendi imkânlarımla kızımı alıyordum. Belediye başkanına 'Ücretsiz servis verin; çocuklarımız eve gelebilsin hafta sonları' dedik. Daha bir şey yapmamışlardı. En son geçen hafta TEOG tatili var diye almıştım kızımı, 4 gün kaldı yanımızda. Pazartesi sınavı vardı, döndü. Kızım okumak istiyordu. Hangi liseyi kazanırsa imkânlarımı zorlayıp yollayacaktım ileride. Durumumuz yok ama elimden geleni yapacaktım" diye konuştu.
BAKANLARDAN ZİYARET
Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bakan Fatma Betül Sayan Kaya ve Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, hayatını kaybeden öğrencilerin ailelerini ve yaralı öğrencileri ziyaret etti.
MURAT KARAMAN-ZİYA RAMOĞLU-HALİL BİLEK-NESLİHAN ÖZBOZKURT-BORA ERDEM
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