400 çocuğu mutlu etti

Iğdırlı fotoğraf sanatçısı Mehmet Özcan, geçtiğimiz günlerde ayakkabısı yırtık olan bir çocuğun fotoğrafını çekip sosyal medya hesabından paylaştı. Takipçilerinin de talebiyleçocukların kışlık giysi ihtiyaçlarınıkarşılamak kampanyabaşlattı. Kısa sürede ihtiyaçsahibi 400 öğrenci için kışlıkgiysi ve bot yardımı topladı. Gelen yardımları öğrencilerle buluşturan genç fotoğrafçı şöyle konuştu: "Bölge çocuklarının fotoğraflarını çektim. Takipçiler yardımda bulunmak istedi. Çocuklar sevindikçe biz de sevindik, onlar bizim yarınlarımız
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