400 çocuğu mutlu etti

Iğdırlı fotoğraf sanatçısı Mehmet Özcan, geçtiğimiz günlerde ayakkabısı yırtık olan bir çocuğun fotoğrafını çekip sosyal medya hesabından paylaştı. Takipçilerinin de talebiyle çocukların kışlık giysi ihtiyaçlarını karşılamak kampanya başlattı. Kısa sürede ihtiyaç sahibi 400 öğrenci için kışlık giysi ve bot yardımı topladı. Gelen yardımları öğrencilerle buluşturan genç fotoğrafçı şöyle konuştu: "Bölge çocuklarının fotoğraflarını çektim. Takipçiler yardımda bulunmak istedi. Çocuklar sevindikçe biz de sevindik, onlar bizim yarınlarımız