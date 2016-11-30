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Yıldırım ve Bahçeli bir araya gelecek

Başbakan Binali Yıldırım ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yeni anayasa çalışmaları kapsamında yarın bir araya gelecek.

Görüşecekleri tarih belli oldu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Yasin Aktay, Başbakan ile MHP Genel Başkanı 'nin yeni anayasa çalışmaları kapsamında yarın bir araya geleceğini bildirdi.
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  • 30 Kasım 2016, Çarşamba 15:07
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