AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Yasin Aktay, Başbakan Binali Yıldırım ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yeni anayasa çalışmaları kapsamında yarın bir araya geleceğini bildirdi.
Yıldırım ve Bahçeli bir araya gelecek
Başbakan Binali Yıldırım ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yeni anayasa çalışmaları kapsamında yarın bir araya gelecek.
Etiketler: Binali Yıldırım , Devlet Bahçeli
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